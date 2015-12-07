欧洲个股：大众汽车否认主要股东QIA要求削减工会影响力的报导

路透柏林12月6日 - 对于大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 第三大股东呼吁首席执行官(CEO)与董事长削减工会影响力的报导，该公司予以否认。大众汽车目前正努力应对排放丑闻。

两名熟知内情的消息人士表示，大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)与董事长潘师(Hans Dieter Poetsch)周日与卡塔尔投资局(QIA)在多哈会面，讨论排放测试作弊的调查情况、大众汽车新的公司架构以及未来业务焦点。

德国周日画报稍早报导称，QIA将借此次会议要求削减大众汽车工会的影响力，但报导并未引述消息来源。

工会在20位成员的监事会中所占席次与股东相同，影响力不在话下，过去曾阻止公司削减成本。

“(企业与劳工代表的)共同决策以及工会(扮演的角色)，不在此次讨论议题之列，”大众汽车一名发言人表示。这名发言人稍早也说，穆伦造访卡塔尔，是为了与“一个重要的伙伴”进行沟通。