中国证券：加强程序化交易监管，稳妥发展金融产品--中证金董事长

路透北京12月7日 - 中国证券金融股份有限公司董事长聂庆平日前表示，应稳妥发展金融产品，加强对量化金融产品当中程序化交易的监管，要把量化交易的门槛、交易托管、信息披露纳入监管范围内；在量化交易方向上，逐步形成体制上比较良性的市场机制。

证券时报援引他在“全球量化金融峰会2015”上的讲话称，高杠杆融资成为六七月份股市异常波动的重要原因，而股指期货市场的量化交易通过程序化交易加剧了股市期市的双重抛压，有些账户累积申报撤单高达99.18%。

他并指出，中国资本市场处在新兴加转轨阶段，市场化程度不高，参与主体信息不对称情况比较突出，在此情况下，应在量化交易方向上，逐步形成体制上比较良性的市场机制，同时加强金融创新的透明度，加强对量化金融产品当中程序化交易的监管。

“量化金融产品和量化交易在我国资本市场发展的时间并不长，但在股市运行中扮演着比较重要的角色。”他说，“我国在六七月股市异常波动后，不得不追问此次异常波动的原因、市场存在的缺陷，以及未来需要完善的方面。”

聂庆平认为，六七月份中国股市异常波动的重要原因是高杠杆融资，资本市场的场外配资缺乏统一的监测和监管，民间配资使用的HOMS系统改变了中国固有的交易清算模式，加大系统性风险。

“量化金融产品从微观看是金融创新，但从宏观看存在系统性风险，必须循序渐进地发展。”他说。