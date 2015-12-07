《香港报摘》--信报12月7日

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
**头版头条**
--亚洲电视（ATV）宣布易主3个月，不少危机依然未解除，除了今天是亚视向员工发放11月薪金的限期之外，据消息透露，亚视新老板兼董事、中金集团（中国传媒文化母公司）董事长司荣彬向亚视主要投资者王征收购股份及债权的交易原来尚未完全履行承诺，而本月11日（周五）是交割限期。
**其他**
--近年曾有公司上市后短时间内出现业绩「大走样」，香港独立非执行董事协会会长范仁达表示，按照现时规定，独董在公司上市前大多未能充分掌握公司的实际情况。他建议监管当局可要求公司在上市前一年，聘任独董监察公司。
--滙控 削减成本计划持续进行，本地报章网站引述消息称，滙控早前已就编制预算向内部透露明年度薪酬安排意向，滙丰香港及恒生200多名区域、业务主管及以上级别高层当中，明年绝大部分人员很可能继续冻薪（停止涨薪）。
--大昌行 旗下合壹汽车日前宣布，成为内地巴士制造商龙头宇通客车香港总代理，拟助其进军香港专利巴士及电动巴士市场。
--京都念慈庵、喇叭牌正露丸等药品代理商金活医药 财务总监兼公司秘书陈汉云表示，公司与国药资本建立战略合作关系，有利寻找并购项目，民营药企或医疗设备公司或出现资金链问题，未来一两年的并购机会将较多。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。