《香港报摘》--信报12月7日

**头版头条**

--亚洲电视（ATV）宣布易主3个月，不少危机依然未解除，除了今天是亚视向员工发放11月薪金的限期之外，据消息透露，亚视新老板兼董事、中金集团（中国传媒文化母公司）董事长司荣彬向亚视主要投资者王征收购股份及债权的交易原来尚未完全履行承诺，而本月11日（周五）是交割限期。

**其他**

--近年曾有公司上市后短时间内出现业绩「大走样」，香港独立非执行董事协会会长范仁达表示，按照现时规定，独董在公司上市前大多未能充分掌握公司的实际情况。他建议监管当局可要求公司在上市前一年，聘任独董监察公司。

--滙控 削减成本计划持续进行，本地报章网站引述消息称，滙控早前已就编制预算向内部透露明年度薪酬安排意向，滙丰香港及恒生200多名区域、业务主管及以上级别高层当中，明年绝大部分人员很可能继续冻薪（停止涨薪）。

--大昌行 旗下合壹汽车日前宣布，成为内地巴士制造商龙头宇通客车香港总代理，拟助其进军香港专利巴士及电动巴士市场。

--京都念慈庵、喇叭牌正露丸等药品代理商金活医药 财务总监兼公司秘书陈汉云表示，公司与国药资本建立战略合作关系，有利寻找并购项目，民营药企或医疗设备公司或出现资金链问题，未来一两年的并购机会将较多。（完）

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