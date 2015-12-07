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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 08:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月7日

**证券时报**

--中国证券金融股份有限公司董事长聂庆平表示，应在量化交易方向上，逐步形成体制上比较良性的市场机制，同时稳妥发展金融产品，加强对量化金融产品当中程序化交易的监管，要把量化交易的门槛、交易托管、信息披露纳入监管范围内，以保证市场发展稳定有序。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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