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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 09:02 BJT

全球金市：金价接近三周高位，美国就业数据引发空头回补

这一强劲数据消除了围绕美联储12月15-16日会议可能升息的任何疑问。

受美国升息预期打压，金价上周一度跌至数年低位。但美国非农就业数据激发了一波空头回补涨势。

根据美国政府上周五公布的最新数据，投机客持有的黄金空头仓位处于纪录高位。

周五进行的一项路透调查显示，华尔街大型银行预期美联储在本月稍晚首次加息后，2016年仍将以缓慢步伐升息。

国际清算银行(BIS)在最新报告中表示，对于美国将进行近10年来首度升息，金融市场普遍存在“不安的平静”(uneasy calm)；各界预期美国将在本月稍晚升息。 (完)

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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳)

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