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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 08:53 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月7日

12月7日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7494港元      )
                                                                                                                                                                                                                            
 美股道琼工业指数周五收高369.96,或2.12%,报17847.63点.因美国就业数据暗示经济增长强劲，足以支持美国联邦储备理事会(FED/美                                                                                                      
 联储)在12月升息。                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                                       
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                      
 中海油                       115.050    1.85      85940             8.916      -1.38                                                                                                                                       
 中国铝业                       7.940    1.02       9068             2.461       0.46                                                                                                                                       
 中国移动                      58.700    1.77     142226            90.978       0.75                                                                                                                                       
 中国人寿                      17.000    0.30     131841            26.348       0.95                                                                                                                                       
 中石油                        70.940   -1.64      28641             5.497      -0.77                                                                                                                                       
 中石化                        61.760    0.16      26219             4.786      -0.50                                                                                                                                       
 汇丰控股            <HSBC.K   39.860    0.50    2664306            61.778       0.45                                                                                                                                       
 中电信                        47.770    0.89      12282             3.702       0.87                                                                                                                                       
 中国联通                      12.160    1.00      97217             9.423       0.03                                                                                                                                       
 兖州煤业                       4.650    2.42      11278             3.603      -0.18                                                                                                                                       
 华能国际                      35.910   -0.61      23646             6.957      -0.33                                                                                                                                       
 南方航空                      37.710   -1.41      16177             5.845       0.60                                                                                                                                       
 东方航空                      26.960   -0.30       4208             4.178       1.17                                                                                                                                       
 中芯国际                       5.140   -0.19       2486             0.797       0.84

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