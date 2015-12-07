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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 08:54 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--12月7日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

12/11 深　　富祥股份　300497　　 1,800 -- -- 长江证券 12/16

12/14 深 美尚生态 300495 1,670 -- -- 广发证券 12/17

12/14 深 山鼎设计 300492 2,080 -- -- 国信证券 12/17

12/14 深 可立克 002782 4,260 -- -- 招商证券 12/17

12/14 深 奇信股份 002781 不超过6,000 -- -- 安信证券 12/17

12/14 深 万里石 002785 5,000 -- -- 招商证券 12/17

12/14 　　深　　银宝山新　002786　 3,178　　 -- -- 中投证券 12/17

12/14 沪 中新科技 732996 5,010 -- -- 国信证券 12/17

12/14 沪 桃李面包 732866 4,501.26 -- -- 中信证券 12/17

12/14 沪　　思维列控　732508 4,000　　 -- -- 中信建投 12/17

-- 深 久远银海 002777 2,000 -- -- 广发证券

-- 深 华自科技 300490 2,500 -- -- 光大证券

-- 深 高科石化 002778 2,230 -- -- 东吴证券

-- 深　　华源包装　002787 不超过3,520 -- -- 国海证券

-- 深　　通合科技　300491　不超过2,000　　 -- -- 中德证券

-- 　 深　　盛天网络　300494 　 3,000 -- -- 长江证券

-- 　　沪　　井神股份　732299　　 9,000 -- -- 西南证券

-- 沪 乾景园林 732778 2,000 -- -- 招商证券

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 深 凯龙股份 002783 2,087 28.68 22.98 长江证券

-- 深 三夫户外 002780 1,700 9.42 22.95 东海证券

-- 深 中坚科技 002779 2,200 12.11 18.97 德邦证券

-- 深 润欣科技 300493 3,000 6.87 22.97 国信证券

-- 沪 博敏电子 603936 4,185 8.06 22.98 国信证券

-- 沪 读者传媒 603999 6,000 　 9.77 19.85 华龙证券

-- 沪 道森股份 603800 5,200 10.95 21.15 华泰联合

-- 沪 安记食品 603696 3,000 10.10 22.95 安信证券

-- 沪 邦宝益智 603398 2,400 13.97 22.99 国金证券

-- 深 中科创达 300496 2,500 23.27 22.99 中金公司

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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