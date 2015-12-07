《中国已公布新股发行上市日程表》--12月7日

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
12/11 深 富祥股份 300497 1,800 -- -- 长江证券 12/16
12/14 深 美尚生态 300495 1,670 -- -- 广发证券 12/17
12/14 深 山鼎设计 300492 2,080 -- -- 国信证券 12/17
12/14 深 可立克 002782 4,260 -- -- 招商证券 12/17
12/14 深 奇信股份 002781 不超过6,000 -- -- 安信证券 12/17
12/14 深 万里石 002785 5,000 -- -- 招商证券 12/17
12/14 深 银宝山新 002786 3,178 -- -- 中投证券 12/17
12/14 沪 中新科技 732996 5,010 -- -- 国信证券 12/17
12/14 沪 桃李面包 732866 4,501.26 -- -- 中信证券 12/17
12/14 沪 思维列控 732508 4,000 -- -- 中信建投 12/17
-- 深 久远银海 002777 2,000 -- -- 广发证券
-- 深 华自科技 300490 2,500 -- -- 光大证券
-- 深 高科石化 002778 2,230 -- -- 东吴证券
-- 深 华源包装 002787 不超过3,520 -- -- 国海证券
-- 深 通合科技 300491 不超过2,000 -- -- 中德证券
-- 深 盛天网络 300494 3,000 -- -- 长江证券
-- 沪 井神股份 732299 9,000 -- -- 西南证券
-- 沪 乾景园林 732778 2,000 -- -- 招商证券
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 凯龙股份 002783 2,087 28.68 22.98 长江证券
-- 深 三夫户外 002780 1,700 9.42 22.95 东海证券
-- 深 中坚科技 002779 2,200 12.11 18.97 德邦证券
-- 深 润欣科技 300493 3,000 6.87 22.97 国信证券
-- 沪 博敏电子 603936 4,185 8.06 22.98 国信证券
-- 沪 读者传媒 603999 6,000 9.77 19.85 华龙证券
-- 沪 道森股份 603800 5,200 10.95 21.15 华泰联合
-- 沪 安记食品 603696 3,000 10.10 22.95 安信证券
-- 沪 邦宝益智 603398 2,400 13.97 22.99 国金证券
-- 深 中科创达 300496 2,500 23.27 22.99 中金公司
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。