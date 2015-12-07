《交易视点》市场资金仍偏多，但对台湾降息预期消退--凯基证券

路透台北12月7日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，一年期NCD标售利率连续第十四次走跌，而得标利率则较前次下跌幅度趋缓。除显示市场资金面依旧偏多之外，目前市场对于12月台湾央行降息预期已随FED升息箭在弦上而逐步消退。

因此，在庞大资金去化压力下，预料美国即将升息的负面影响将淡化，台债利率上行的空间有限。操作上建议逢反弹仍可偏多操作。预估五年券104/13期 交易区间0.70%-0.75%，十年券104/12R期 交易区间1.10%~1.17%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)