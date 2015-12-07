永安期货：多头增仓有限，中国期指爬升后劲存疑

市场在经历11月27日的暴跌之后，上周出现弱势反弹走势，上证综指自3200点缓慢回升至3500点之上，但上行动能有限，未能完全收复失地。期指三个品种虽均出现上扬，但表现不一，IC表现相对强势，主力合约当周涨幅达到4.32%，IF和IH则分别上涨3.26%和2.78%。基差方面，上周三由于期指明显走强，三个品种贴水大幅收窄，IC贴水更是一度收窄至125.7点，但之后很快再度扩大。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水39.6、19.6和195.9点。 主力持仓方面，伴随指数不断上涨，市场情绪继续回暖，部分空头平仓离场，多头力量渐增。IF前20名多空主力持仓持续走低，分别减少1023手和1804手，至26308手和26485手，净空持仓仅177手，即将转多；IH多空主力小幅加仓，多头增加829手，空头仅增41手，净空持仓降至152手；IC多空主力增仓力度相当，多头增1030手，空头增981手，净空持仓降至308手。(完)