中国资管：上周41款集合信托产品发行，半年期产品最高预期收益率上升明显

路透北京12月7日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周 报显示，上周（11月28日-12月4日）共有23家信托公司发行了41款集合信 托产品，发行数量环比增长28.13%；半年期产品平均最高预期收益率上升 明显，并与一年期产品出现倒挂。 其中，41款产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.85亿元， 环比增加0.09亿元，增幅为3.28%。上周（11月28日-12月4日）发行的信 托产品总计划募集规模为116.21亿元，环比增加44.92亿元，增幅为63.01 %。 上周募集规模最大的是四川信托发行的“四川信托-瀚瑞1号集合资金 信托计划”，募集规模为10亿元，这是一款基础设施类产品。 统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化 12个月期 6 8.97% 环比上升1.17个百分 点 24个月期 21 8.73% 环比下降0.16个百分 点 从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了19款，房地产领域产 品发行了4款，工商企业领域产品发行了8款，金融领域发行了4款，证券 投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了5款。 从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了10款，权益投资类产品 发行了21款，债权投资类产品发行了1款，组合运用类产品发行了3款，证 券投资类产品发行了1款，其他类产品发行了5款。（完） (发稿 马蓉；审校 李贺/黄凯)