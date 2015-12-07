版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 09:27 BJT

期货日报：郑商所易盛农期指数主要品种表现仍弱

以下内容节选自12月7日的《期货日报》：

上周前期易盛农期指数小幅反弹，触及前高后回落，回吐涨幅，周线收跌。

综合几个主要品种来看，菜粕、棉花下行风险依然存在，白糖呈箱体振荡走势，菜油或表现偏强，但上方空间受限。因此，预计易盛农期指数或维持偏弱振荡运行。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐