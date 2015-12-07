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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 09:31 BJT

金信期货：中国煤焦市场供求结构仍疲软，后期继续振荡下行概率较大

以下内容节选自12月7日的《期货日报》：

11月中下旬，中国煤焦价格在短暂盘整之后，跟随周边市场进一步扩大跌幅。虽然急跌之后有所反弹，但煤焦市场本身供需结构仍然疲弱，预计反弹高度有限，后期继续振荡下行的概率较大。

　　在宏观形势不佳以及供需结构低迷的双重压力下，煤焦市场短期难以快速摆脱整体疲弱格局，预计12月煤焦反弹空间有限，建议投资者继续以逢高抛空策略为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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