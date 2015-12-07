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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 09:25 BJT

宝城期货：沪胶空头增仓力度更大，市场看空情绪仍占主导

以下内容节选自12月7日的《期货日报》：

上周四晚间欧洲央行宣布维持现有月度购买资产规模不变，消息一出，市场意外，欧元兑美元汇率受益飙升，美元指数从百点的“神坛”跌落至98下方，全球商品顿时“松了一口气”。虽然国内沪胶期货也受到眷顾，夜盘收涨，但鉴于美联储议息会议临近，美元加息预期强烈，主力1605合约还是在上周五日盘回吐部分涨幅，市场看空情绪仍占主导。

　　上期所公布的沪胶1605合约持仓情况显示，空头前20席位合计增仓2940手，多头前20席位合计增仓2665手。仅就增仓力度而言，空头增持头寸规模略强于多头，暗示在经历前期反弹后，期价攀升至10000元/吨上方，多空分歧开始加大，空头反扑意愿增强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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