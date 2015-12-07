淡水静湍投资管理：利空扎堆郑棉或迎来趋势性下跌行情

2015年棉价重心下移，2015/2016年度全国范围内的减产也未能给郑棉市场带来一丝暖意。随着春节的临近，市场利空因素扎堆出现，郑棉可能迎来一波趋势性下跌行情。

今年6月召开了国际棉花会议，发改委官员在会上确定抛储消息后，棉价应声下跌。所以，抛储价格很大程度上决定了明年棉花价格的上限。此外，在经历了7月抛储后，国家加速消化储备棉是大概率事件。近日传出有关抛储的消息，市场纷纷猜测抛储的时间和价格。笔者认为，不必过分拘泥于具体时间点，只要国家给出明确的抛储信号，市场一定会给出合理的价格。(完)