方正中期：中国工业品期货指数反弹难续，铁矿石领跌

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）弱反弹之后开始回落。截至上周五收盘，CIFI报收于578.75点，当周最高上冲至589.11点，最低下探至573.55点，全周跌幅为0.97%。预计后期CIFI将延续底部振荡格局。

美联储主席耶伦在国会发表证词时重申，10月以来的经济数据符合美联储就业市场改善的预期，劳动力市场已接近央行的充分就业目标，拖累通胀的因素也将在明年消退，暗示美联储将很快启动首次加息。美联储加息效应在逐渐释放，外围经济疲软，美元持续强势，而大宗商品价格低迷，CIFI短期内难有趋势性好转，但不排除过程中出现小幅反弹的可能性。(完)