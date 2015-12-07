《香港报摘》--其他报纸重要消息12月7日

**明报**

--乐视联合创始人兼副董事长刘弘表示，南非是非洲最发达的国家，但互联网设施相对薄弱，而乐视就要在市场还未起步时，抢占先行优势，最快明年就会在南非推出搭载乐视系统的手机。

--花旗银行推出最新人民币定存优惠，由今日（12月7日）起，客户于花旗银行以全新港元资金兑换人民币，或以全新人民币资金开立3个月人民币定存息率可达3.5%。

**星岛日报**

--受惠于放宽楼市按揭以及二胎政策放宽等因素，第四季度深圳楼市再度升温、楼价再创新高，新盘均价每平方米已升穿4万元人民币大关，部分投资者不惜多方借贷，以高杠杆资金筹集首期，个别新盘90%买家均为投资者，楼市发展愈来愈疯狂。

**苹果日报**

--沪港通以来暴炒股横行，连证监、联交所亦开腔检讨上市规则打击。趁着代表作之一恩达 明日上市一周年，本报翻查部份暴炒股股东名册，发现同一批股东几乎每只暴炒股都榜上有名，亦有原始股东在半新股爆升数十倍仍坚持不沽货。分析认为或为庄家「种人头」掩眼法，但现行法例未能杜绝漏洞。

--光启科学 首款商用产品，今年初透过入股新西兰Martin Aircraft所得的「马丁飞行喷射包」（Martin Jetpack）在深圳公开试飞，仅10分钟已获定单，有三间内地企业愿意购买100个飞行器及20个模疑飞行训练器，粗略估计约2,400万美元（约1.87亿港元）。

**东方日报**

--今年本港将重夺全球新股一哥宝座，但统计显示香港国际化集资功能正褪色，不但新股要靠来自「国家队」的基础投资者撑场，头十大集资新股青一色为国企，部分国企新股的基投比例高达七成，而外国基金则鲜有「落飞」，外国企业更几乎绝迹。

**文汇报**

--中国中车 昨公布，于11月期间签订了若干项重大合同，合计金额约145.2亿元人民币，占公司于中国会计准则下2014年营业收入的12.1%。

--中海船舶 昨宣布，完成以4.5亿港元收购一家间接持有山东瑞通停车设备集团的Success Capture Limited的买卖协议，Success Capture Limited 正式成为中海船舶全资附属公司 。（完）

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