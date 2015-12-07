《香港报摘》--其他报纸重要消息12月7日

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
**明报**
--乐视联合创始人兼副董事长刘弘表示，南非是非洲最发达的国家，但互联网设施相对薄弱，而乐视就要在市场还未起步时，抢占先行优势，最快明年就会在南非推出搭载乐视系统的手机。
--花旗银行推出最新人民币定存优惠，由今日（12月7日）起，客户于花旗银行以全新港元资金兑换人民币，或以全新人民币资金开立3个月人民币定存息率可达3.5%。
**星岛日报**
--受惠于放宽楼市按揭以及二胎政策放宽等因素，第四季度深圳楼市再度升温、楼价再创新高，新盘均价每平方米已升穿4万元人民币大关，部分投资者不惜多方借贷，以高杠杆资金筹集首期，个别新盘90%买家均为投资者，楼市发展愈来愈疯狂。
**苹果日报**
--沪港通以来暴炒股横行，连证监、联交所亦开腔检讨上市规则打击。趁着代表作之一恩达 明日上市一周年，本报翻查部份暴炒股股东名册，发现同一批股东几乎每只暴炒股都榜上有名，亦有原始股东在半新股爆升数十倍仍坚持不沽货。分析认为或为庄家「种人头」掩眼法，但现行法例未能杜绝漏洞。
--光启科学 首款商用产品，今年初透过入股新西兰Martin Aircraft所得的「马丁飞行喷射包」（Martin Jetpack）在深圳公开试飞，仅10分钟已获定单，有三间内地企业愿意购买100个飞行器及20个模疑飞行训练器，粗略估计约2,400万美元（约1.87亿港元）。
**东方日报**
--今年本港将重夺全球新股一哥宝座，但统计显示香港国际化集资功能正褪色，不但新股要靠来自「国家队」的基础投资者撑场，头十大集资新股青一色为国企，部分国企新股的基投比例高达七成，而外国基金则鲜有「落飞」，外国企业更几乎绝迹。
**文汇报**
--中国中车 昨公布，于11月期间签订了若干项重大合同，合计金额约145.2亿元人民币，占公司于中国会计准则下2014年营业收入的12.1%。
--中海船舶 昨宣布，完成以4.5亿港元收购一家间接持有山东瑞通停车设备集团的Success Capture Limited的买卖协议，Success Capture Limited 正式成为中海船舶全资附属公司 。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。