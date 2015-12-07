香港金融：人民币“入篮”会令香港离岸人民币业务得益--财政司司长

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港12月7日 - 香港财政司司长曾俊华日前表示，香港作为全球最大的离岸人民币中心，七成的离岸人民币结算都由香港处理，人民币获纳入特别提款权（SDR）货币篮子，会令香港相关业务受惠。
曾俊华周日在网志上撰文称，人民币纳入SDR货币篮子，象征人民币的国际货币地位得到认同。IMF各成员国和国际投资机构会陆续在储备和投资组合中加入更多人民币资产，长远亦会带动人民币的交易和流动。
他认为，人民币“入篮”，有助国家进一步深化金融改革，亦有助增加国际社会对中国经济的信心。中国正积极推动改善经济结构，可以预期，不断增加的中产阶层所释放的强大内需和消费力，会为中国经济发展提供另一道强劲动力。
曾俊华称，关注美国即将加息之际，美元持续保持强势，但包括欧洲央行的主要央行的货币政策却背道而驰，令国际投资环境变得更为复杂，或者会令国际资金流向变得更为波动，威胁环球金融市场的稳定性。
他指出，中东局势持续不稳、俄罗斯和土耳其的关系突然紧张，加上恐怖主义的阴霾挥之不去，未来这些因素会如何影响环球以至香港的经济情况需密切留意。
IMF（国际货币基金组织）执行董事会本月初的审议会议决定将人民币被纳入SDR（特别提款权）货币篮子，权重10.92%，成为SDR中美元、欧元、日元和英镑之外的第五种货币。新的货币篮子将于2016年10月1日正式生效。（完）
(记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。