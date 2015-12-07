版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 09:48 BJT

金属期市：伦铜逼近一周高位，受益于空头回补

沪镍 和LME期镍 分别上扬逾2%和逾1%，此前中国镍和不锈钢行业限产的迹象可能有助于消化过剩供应。

美国11月非农就业岗位稳步增长，再度展现经济韧性，大大提高美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍后进行近10年来首次升息的可能性。

美联储12月会议前的最后一周，市场是否将陷于暴风雨前的宁静？美联储很可能在12月中旬的会议上采取九年半(亦即2006年6月)以来的首次升息行动。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至12月1日当周，对冲基金和基金经理人增持纽约商品期货交易所(COMEX)期铜合约净空仓至2013年4月以来最高。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王兴亚；审校 王丽鑫/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐