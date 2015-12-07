金属期市：伦铜逼近一周高位，受益于空头回补

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
沪镍 和LME期镍 分别上扬逾2%和逾1%，此前中国镍和不锈钢行业限产的迹象可能有助于消化过剩供应。
美国11月非农就业岗位稳步增长，再度展现经济韧性，大大提高美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍后进行近10年来首次升息的可能性。
美联储12月会议前的最后一周，市场是否将陷于暴风雨前的宁静？美联储很可能在12月中旬的会议上采取九年半(亦即2006年6月)以来的首次升息行动。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至12月1日当周，对冲基金和基金经理人增持纽约商品期货交易所(COMEX)期铜合约净空仓至2013年4月以来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王兴亚；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。