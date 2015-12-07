港报社评：版权条例势惹火，港府速释民疑--经济日报12月7日

版权修订条例将在周三闯立会关，网民激烈反弹，指此形同「网络廿三条」。本港要发展创新创意产业，版权条例确需优化，惟港府还须主动解释、汲外国经验，避免民疑发酵激化。

香港应修例 网民恐魔鬼在细节

港府曾在2012年向立会提交版权修订条例，终在民意反弹下收回，今次港府再度闯关，未上立会先惹火花，除不少网民表明大力反对「网络廿三条」外，激进派立会议员梁国雄周六更被示威者包围近一小时，促他与港府打拉布战，此或预视版权修订条例的审议，势掀激烈角力。

平情而论，本港确需修订现有版权法例，因旧法例已追不上日新月异的互联网发展，如多媒体串流、社交媒体等。香港要大力发展创意创新产品，必须加强对版权持有人的法律保障，让创作人可安心创作。

虽有不少网民忧新条例恐扼杀言论自由，惟值得留意的是，在旧条例下，版权持有人已可控告在网上「恶搞」的网民，反而新条例引入对讽刺、评论时事等二次创作行为的豁免，对网上言论自由的保障犹胜旧条文。

惟版权修订条例涉及大量艰涩法律条文，一般市民未必容易掌握，且不少网民对港府的信任度低，深忧港府背后另有目的，恐魔鬼在细节中。故港府今次再闯立会关，必须以更积极态度，力释民疑，此至少包括两方面。

汲外国经验 具体解释听取民意

其一，解答网民具体质疑。不少网民对新条例一旦实施，提出不少具体、生活化的质疑，如在社交媒体转载电视节目截图，是否要巨细无遗地列明出处，否则会犯法？又或将电视游戏破关心得拍成短片，并上载到互联网，会否因损害游戏开发商版权利益，惹侵权官非？港府应对这些例子作具体解说，让市民了解在新例下的权益。

其二，多汲外国成功经验。近年不少国家都优化其版权法例，除美国、加拿大、南韩等，日本今年亦对版权法例进行修订，日本民众曾忧角色扮演、同人志漫画等流行文化遭扼杀。其后日本政府对非大规模商业化的二次创作放宽豁免，首相安倍晋三更表明当局将保护有关流行文化，终平息争议。港府应参考这些国家的法律条文，以至平息民众疑虑的手段，以微调法案与推销策略。

版权修订条例势触及言论自由、创作自由等敏感议题，港府要对其争议性有充分认知，莫以在议会「够票」便试图硬闯，必须积极回应民疑，并对进一步优化条例持开放态度，才能避免民疑星星之火，蔓延成燎原大火，徒添香港折腾。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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