港报社评：地球发高烧，见到棺材须自救--信报12月7日

入冬以来，香港在踏进十二月这几天才开始感受到少许寒意，刚过去的十一月简直是「地球发高烧」，热得随时汗流浃背，所谓冬装竟然是短衫短裤。气象学家估计，二○一五年可能是史上最热的一年，因为今年的厄尔尼诺现象是十五年来最糟糕的一次。位处南方的香港热昏了头，反观北方则在初冬之际已见极端低温以及暴雪成灾，所以愈来愈多人不喜欢用「地球暖化」来形容这些反常的天气，一概说成是「气候变化」。不管如何称呼，地球平均温度不断上升乃不争的事实，套用网络流行的句式：没有最热，只有更热。

香港冬季的寒意姗姗来迟，世界各国同样感受到气候变化所带来的诸般危机，因此正在法国首都巴黎召开的联合国气候变化峰会，很大程度上决定着人类未来的命运。可惜，寄居于地球的人类往往无法戒除一个陋习，每当问题大到「人人有责」的时候，最终却沦为「人人卸责」。

一九九七年签订的《京都议定书》，正是彻底失败的代表作；即使是六年前的哥本哈根气候峰会，各国也是不欢而散。国际社会无法就减少废气排放达成共识并且付诸实行，归根究柢是「各家自扫门前雪」的心态作祟。发达国家认为，减排的责任在于「现在排污」的发展中国家；发展中国家则觉得，罪魁祸首是「过往排污」的发达国家。富国要求穷国停止排污，穷国的回应是富国必须赔偿他们的巨额损失。在长年互不妥协的情况下，气候危机继续恶化，南极的冰山漂流出海，威胁航运安全，海平面上升导致马尔代夫等岛国濒于没顶之灾。

俗语有云，「针唔拮到肉唔知痛」，今年既然有可能是史上最热的一年，那么巴黎气候峰会未尝不是扭转乾坤的契机，毕竟棺材摆在眼前，懂得流泪往往可以激发自救的潜能。事实上，参与会议的各国元首似乎已经意识到危机迫在眉睫，建议控制全球到本世纪末升温少于摄氏一点五度，目标比原定的两度更进取。为了达标，方案要求在二○五○年左右把碳排放减至零，以及全面采用再生能源。

来自一百九十五个国家的谈判代表上周六提出气候协议最终草案，被形容为终于交出一份精简了的文本，然而各国仍存在数百项争议，并涉及一些重大政治问题尚未解决。

中国气候谈判首席代表苏伟表示，经过长时间努力，各国最终形成这样一份草案是可喜的，但目前还有若干分歧必须弥合，这份草案为本周会议结束前，各国部长级官员磋商提供了坚实基础。目前各方的主要分歧包括如何在协议中落实「共同但有区别的责任」原则，发达国家如何在二○二○年以后，持续向发展中国家提供资金支持等等（发达国家曾经承诺在二○二○年前向发展中国家提供一千亿美元援助）。

「共同但有区别的责任」是《联合国气候变化框架公约》基本原则之一，概括而言，发达国家主张各国「自主贡献」，不再区分发达国家和发展中国家；发展中国家则主张继续区分发达国家和发展中国家，两者有不同的义务。联合国秘书长潘基文指出，气候变化谈判中的重要问题仍未解决，呼吁发达国家发挥带头作用，也呼吁发展中国家根据各自能力发挥作用。

「针唔拮到肉唔知痛」，中国作为发展中国家的大国，知痛了吗？北京日前才受到高浓度污染物影响，雾霾罩城持续五天之久，北京市环保局昨天预计，今天起将再次遭遇严重空气污染，明天和后天是高峰期。据透露，北京将加强工业停限产，巡查燃煤锅炉排放、餐饮油烟、机动车废气排放等等。

另一温室气体排放大国美国，则对发达国家与发展中国家之间的「有区别的责任」不以为然。此外，对于大会达成的协议，美国仅同意部分协议具约束力，不接受须为温室气体排放设限的条文。

巴黎气候峰会之成败关键，一般相信在于中国、美国和印度三个排污大户，其中印度为了持续发展经济，不愿赞同设定具约束力的减排目标；中美是时候各自负起正崛起和已崛起的大国的应有义务和责任了。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘