港报社评：发挥香港优势，强化两地科研合作--文汇报12月7日

近来香港在创新及科技产业发展方面的大事接连不断，继创科局冲破重重难关正式成立后，经多年筹备的港科院于前日成立。昨天，国家工程技术研究中心香港分中心举行授牌仪式、港科院召开了科技创新峰会。来港出席峰会的全国政协副主席、中国科技部部长万钢教授强调，国家全力支持香港的创新发展，将会进一步加强内地与香港的科研创新合作，为香港的科学家及青年提供更广阔的发展空间。这些都有助于香港充分利用两地的资源及优势，与内地合力提升科技创新和成果转化能力，在为国家和本地的产业发展作出积极贡献的同时，让科技与创新成为今后推动香港经济增长的重要动力。

在创新峰会上，万钢对香港的科研给予了高度评价，他指出香港是科学高地、创新重镇，是国家创新体系发展的重要组成部分。的确，香港拥有包括香港大学、香港中文大学、香港科技大学、理工大学等科研与教学水准居世界前列的大学，其开放程度很高，多年来一直与世界各地顶尖科研机构和一流科学家交流频繁，合作进行过很多成功的项目，有着丰富的经验。

而且，香港科学家也开始进入国家的科技体制，与内地合作共同承担了一些国家重点科研项目并取得重要成果，这些都是香港大力推动创新与科技发展的基础。国家为了促进香港的繁荣稳定，协助香港全面走上科技创新之路，除了完善与香港重大科研基础设施的资源共享之外，还全力支持两地青年的创新和创业，建设了一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间，希望为青年人创新创业营造良好的环境。

在整个国家的科研体系来说，香港与内地各有优势，各擅胜场。众所周知，内地在基础研究方面，占有绝对的优势；而香港的优势，应该是在筹集资金和成果转化，特别是市场推广应用方面。因此，香港未来与内地的合作之路，应该是进行全面的优势互补，在整个科技与创新的产业链上，除了有关大学继续在上游(基础性领域)进行相关的研究之外，还应该集中资源在中下游领域，包括科普教育和科技生产方面努力狠下功夫。

具体来说，一是要发挥香港作为国际金融与集资中心的优势，通过与内地科研单位的全面合作，为重大项目筹集资金；二是发挥香港市场触角敏锐、网络密集的特点，推动科研成果转化和市场推广应用，让创新与科研的成果得到广泛应用，能够成为新的经济增长点；三是运用香港在现代服务业方面的优势，提供全面的知识产权保护、法律、财务等领域的专业服务。

总之，在经济全球化和国家大力倡导创新驱动发展的背景下，香港在创新与科技上面临重大发展机遇，应在现有基础上，全面加强与内地的优势互补和协同创新，在更大范围内深化科技创新的交流和合作，尤其是全力推动科研成果的应用性转化和市场推广。这些方面做得好，香港的优势地位将更加巩固，经济持续增长就有了保障，「超级联系人」功能将发挥得更淋漓尽致。（完）

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