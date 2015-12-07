芝加哥期市：大豆连续第六个交易日上涨，触及六周高位

3月小麦期货 涨1%至每蒲式耳4.89-1/2美元，接近日高4.92美元，后者也是11月25日以来高点。小麦期货周五收升1.2%。
美国农业部周三将公布月度供需报告，路透调查显示，预计报告将调降大豆供应预估，并提高玉米和小麦供应预估。
美国农业部稍早表示，过去24小时，出口商出售42.7万吨美国大豆，其中一半以上出口至中国，剩余部分出口目的地未知。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 489.50 5.00 +1.03% +2.25% 497.88 46
CBOT玉米 380.50 -1.00 -0.26% +0.93% 377.04 64
CBOT大豆 909.00 3.00 +0.33% +1.28% 875.07 84
CBOT稻米 $11.20 $0.02 +0.13% -0.36% $11.93 25
美国原油 $39.59 -$0.38 -0.95% -3.63% $42.89 36
汇率
欧元/美元 $1.087 -$0.002 -0.17% -0.66%
美元/澳元 0.733 -0.001 -0.14% -0.11%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王丽鑫/李爽 审校 王兴亚/杜明霞)