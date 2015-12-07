中国货币市场：回购利率持稳供给充足，打新需求或略有扰动但无碍宽松

路透北京12月7日 - 中国银行间市场周五主要回购利率变动不大，资金融出积极，供给充足。交易员表示，今日隔夜资金供需均衡，而七天期品种供给相对较多。短期来看，虽然下周新股申购期间资金或略有波动，但央行维稳姿态明显，年底流动性不足为虑。

北京一银行交易员说，资金维持宽松，利率则基本未有变化，隔夜成交较多，“（隔夜）大行都在出。但七天需求较少，因为今天要借七天的话，正好要在（申购资金冻结）最紧张的时候还款。”

她并称，本周后半段至下周初，受新股IPO影响，资金需求增多或致利率略有波动，但大行持续融出且央行亦有维稳市场，短期流动性没有问题。

中国证监会上周四核准新一批10家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，至此，前期暂缓发行的28家首发公司中，仅剩余八家。 相关发行公告显示，除一家将于本周五(11日)网上申购，其余九家公司的网上申购集中于下周一(14日)。

华南一基金交易员亦称，“大行还是融出各期限资金，（抵押利率债的）利率资金供给充足，（抵押信用债的）信用隔夜资金还是总体比较均衡。”

她并表示，跨月资金利率有所波动，主要是因为跨月资金和跨IPO资金料供给少一些，市场相对会把价格往上拉。

中国央行顺势加量逆回购的呵护下，A股IPO重启后的首轮申购高峰上周安然度过。业内人士认为，公开市场单周净投放500亿元人民币，明确央行维稳姿态；尽管年末将至，但市场对流动性预期仍显乐观。

两位了解情况的消息人士上周五透露，在此前多地试点基础上，中国财政部明年起将地方国库现金定期存款自主招标范围扩大至全国。这意味着利好流动性的同时，也为地方财政发力增加了新的渠道。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7677 1.7723 -0.46

七天 2.3033 2.3084 -0.51

14天 2.5956 2.6364 -4.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9100 1.8400 +7.00

七天 2.1750 1.9100 +26.50

14天 2.5050 2.3000 +20.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7800 -1.00

七天 2.3500 2.3600 -1.00

14天 2.6300 2.6400 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7840 1.7870 -0.30

七天 2.2910 2.2930 -0.20

三个月 3.0480 3.0430 +0.50