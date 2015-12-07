中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，空头测试维稳底线短期料偏弱

* 人民币早盘走弱逼近6.41元关口
* 中间价创逾三个月新低
* 看空气氛浓厚，但做空头寸仍相对谨慎
* 年底临近机构冲劲有限，短期汇价或整体偏弱
路透上海12月7日 - 人民币兑美元即期 周一早盘下跌，逼近6.41元关口；中间价亦尽数回吐上日涨幅创逾三个月新低。交易员称，看空人民币气氛较浓，但真正做空的头寸因忌惮央行干预相对谨慎；另年底临近，机构也差不多完成任务，主动出击意愿下降，料短期汇价难大幅偏离中间价。
他们指出，近期人民币自6.3175阶段高点一路下行，跌幅近1,000点子，但仍不能判断为趋势性贬值，还需考虑监管层多次“无贬值基础”表态；目前做多人民币除了央行或者代理行之外非常少，不排除管理层采取且战且退的策略，逐步化解贬值压力。
“感觉大家也都在不断测央行的底线，上周五央行放弃6.4，比如过几个月再慢慢买（美元）到6.45，看你还挡不挡；但大家也比较谨慎吧，指不定哪天央行出来搞一下。”一外资行交易员指出。
北京时间11:28，人民币兑美元 即期报6.4090元，上日收报6.402元。今日人民币兑美元中间价 报6.3985元，上日中间价为6.3851元。人民币兑美元即期成交额 为68.45亿美元，上日半日为71.23亿美元。
全球汇市方面，美元周一持稳，上周尾段略有反弹，因非农就业数据乐观强化了美国将很快升息的可能性。本周焦点将转向中国密集公布的数据，预计数据将显示经济低迷。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.656元, 上日尾盘为6.6465元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4566/6.4575元, 上一交易日尾盘报6.444元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4079。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)