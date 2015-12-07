中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，空头测试维稳底线短期料偏弱

* 人民币早盘走弱逼近6.41元关口

* 中间价创逾三个月新低

* 看空气氛浓厚，但做空头寸仍相对谨慎

* 年底临近机构冲劲有限，短期汇价或整体偏弱

路透上海12月7日 - 人民币兑美元即期 周一早盘下跌，逼近6.41元关口；中间价亦尽数回吐上日涨幅创逾三个月新低。交易员称，看空人民币气氛较浓，但真正做空的头寸因忌惮央行干预相对谨慎；另年底临近，机构也差不多完成任务，主动出击意愿下降，料短期汇价难大幅偏离中间价。

他们指出，近期人民币自6.3175阶段高点一路下行，跌幅近1,000点子，但仍不能判断为趋势性贬值，还需考虑监管层多次“无贬值基础”表态；目前做多人民币除了央行或者代理行之外非常少，不排除管理层采取且战且退的策略，逐步化解贬值压力。

“感觉大家也都在不断测央行的底线，上周五央行放弃6.4，比如过几个月再慢慢买（美元）到6.45，看你还挡不挡；但大家也比较谨慎吧，指不定哪天央行出来搞一下。”一外资行交易员指出。

北京时间11:28，人民币兑美元 即期报6.4090元，上日收报6.402元。今日人民币兑美元中间价 报6.3985元，上日中间价为6.3851元。人民币兑美元即期成交额 为68.45亿美元，上日半日为71.23亿美元。

全球汇市方面，美元周一持稳，上周尾段略有反弹，因非农就业数据乐观强化了美国将很快升息的可能性。本周焦点将转向中国密集公布的数据，预计数据将显示经济低迷。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.656元, 上日尾盘为6.6465元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4566/6.4575元, 上一交易日尾盘报6.444元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4079。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。