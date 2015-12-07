《分析师观点》台湾11月出口创逾六年最大跌幅，明年第二季才可望转正

路透台北12月7日 - 台湾财政部周一公布，11月出口金额较上年同期减16.9%，创逾六年最大跌幅，为连续第10个月衰退，且逊于市场预估的减10.2%。分析师称，明年第二季因基期偏低，出口有机会转正，并预期下周央行举行第四季理监事会议上将维持利率不变。

进口则较上年同期减13.7%，优于市场预估的减19.6%；贸易顺差为27.5亿美元。

财政部官员指出，今年全年出口摆脱不了二位数衰退，但若是12月有农历春节备货需求，则可能摆脱单月的二位数衰退。

2009年8月出口曾出现年减24.75%纪录。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

11月年变动率(%) 10月年变动率(%)

整体出口金额 -16.9 -11.0

--中国(含香港) -19.6 -11.1

--美国 -10.9 -9.1

--欧洲 -6.1 -11.9

--日本 -5.8 +0.2

**市场评论**

富邦金控经济研究中心总经济师罗玮：

11月出口数据不佳，主因是去年这个时侯苹果手机卖得很好、基期较高；后续我们必须要非常谨慎，倘若对美国和中国出口持续未能成长，料明年第一季景气仍可能低迷不振。目前唯一可以寄望的是台积电 表示，库存去化已告一段落，且有接到新的订单，如果是这样，预估明年第一季科技业就会有正面的消息；而第二季以后因今年基期低，第二季以后的出口数字至少不会再这么触目惊心。

虽然出口数据不佳，但不致影响央行未来货币政策走向，下周央行理监事会议可望维持利率不变，即不会进一步降息；而今年经济成长率亦可保住1%的成长。

凯基投顾分析师蔡耀德：

原本以为出口衰退幅度会有所改善，但除了传产原物料依旧没好转外，电子通讯产品11月拉货的动能也放缓。不过进口有出现改善，让外界对投资下滑的担忧变小。我认为最坏状况已过，不过要看到出口实际转正要等到明年第二季。至于央行是否会再降息刺激景气，在各国PMI有所改善，且美国即将升息下，台湾应该没有立刻降息需求，不过双率政策仍会偏向宽松。

**市场反应**

--台币兑美元 周一收贬1.14角至32.936。

--台股加权股价指数 周一收升0.66%，报8,454.27点。

--指标104/12期增额公债 发行前交易殖利率周一收低0.98个基，报1.1440%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--台湾主计总处11月下修2015年的经济成长率预估至1.06%，原估为1.56%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。

--主计总处并预估今年海关出口估年减10.16%(前估为年减7.10%)，进口估年减15.96%(前估为年减12.76%)。