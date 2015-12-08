更正-《焦点》韩国主权熊猫债即将露面，中国监管积极态度为扩容添“人和”（12月7日）

(更正：内文倒数第八段熊猫债背景有误。)

* 韩国主权熊猫债已完成评级阶段将于近日获批注册发行

* 境外主体发行熊猫债节奏加快

* 监管层对熊猫债审批采取一事一议，保留灵活性

* 市场与制度环境为熊猫债扩容带来机会

作者 李贺

路透北京12月7日 - 离在岸利率倒挂以及推动人民币国际化为熊猫债发行带来十年难遇契机，但是否能形成发行常态，取决于监管能否降低审批门槛。继加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）于近期获准注册发行熊猫债后，韩国主权熊猫债也将于近日“露面”。两单审批规则有所差异也让市场看出监管层推进熊猫债的积极姿态。

二位消息人士向路透表示，另一支主权熊猫债--韩国熊猫债已完成评级，正在和监管层沟通下一步工作，或将于12月中上旬获准注册发行；此外，还有一批熊猫债正在发行准备当中。

“韩国的评级报告出完后，主承还要和监管层沟通，韩国主权熊猫债国内评级也是AAA。”上述一位了解情况人士称。

路透就此事联系中国银行间市场交易商协会（NAFMII），协会官方回复表示，相关熊猫债进展以中国央行和协会网站的公告为准；韩国企划财政部一位官员未确认获批事宜，但表示计划本月将根据需求发行至多5,000亿韩元的熊猫债。

熊猫债发行实质提速，而其中的细节更耐人寻味。“如果韩国熊猫债是第一单，后面也都要按这个来，但BC省注册成功后，市场感觉现在监管的意思是一单一单看，进行一事一议。”一位投行人士表示。

此前，加拿大BC省财政厅长对路透表示，BC是次获批注册发行熊猫债豁免国内评级，是作为试点，央行、交易商协会未来亦可能根据具体需求调整批准规则；整个过程中，监管层是与BC省合作一起解决诸如会计准则、国内评级等困难。

有接近监管层人士表示，目前暂时还没有国际评级不高的企业或国家申请注册发行熊猫债，后面有发行意向的海外机构资信都比较好，在境外也属于高信用等级。

不过，前期熊猫债获批注册资格的发行人的高评级也并非仅将发行主体限定在小范围。

上述接近监管层人士指出，中国债券市场对境外投资人实施非歧视性原则，不像一些发达经济体市场会对新兴经济体采用利差壁垒；国内市场对各海外发行主体一视同仁，只要遵守相关规定就可以；未来熊猫债市场发展空间很大，对“一带一路”上国家就很有吸引力。

中诚信国际11月27日发布主权评级报告，将韩国在国际序列的主权信用级别从AAg-上调至AAg，评级展望维持稳定。级别上调主要基于内需逐步改善带动经济复苏加快，政府正在推进结构性改革等积极因素。

今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在中国银行间债市发债；10月份招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债；11月底，BC省在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单外国政府获批在华发行熊猫债。此前，渣打银行(香港)有限公司亦公告，将于12月7日在中国银行间债市，发行不超过10亿元人民币债券，期限三年，所募资金将用于在境外的一般业务。

**海外机构抓住窗口期**

几位业内人士表示，之前知道BC省这个项目，但市场都认为韩国熊猫债应该在前面，而BC省豁免国内评级后，速度就上来了，并在本月开始路演，而且由于韩国熊猫债也将马上注册发行，BC省的节奏还会再快一些。

加拿大BC省官员稍早对路透表示，获准注册发行熊猫债后，该省还需要时间和投资人沟通，计划明年早些时候正式在中国境内发行债券。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展陷入沉寂，期间仅有多家外资银行的中国境内子公司发行过人民币债券。2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行人民币债券，为首家境外非金融企业发行熊猫债。

但为何今年熊猫债会出现扩容之势？中诚信国际研究咨询部总经理张英杰认为，这首先得益于境内利差的变化，目前在岸的利率更低，国内融资的机会成本也更低一些，一些境外跨国集团希望到中国境内筹资，2016年熊猫债发展的势头还会持续。

中国银行发布的10月境内外债券投融资比较指数（CIFED）显示，截至10月末，CIFED总指数收报-193.09，离岸市场和在岸市场收益率均有所下行；行业分类维度下，10月底各子指数均全部维持“倒挂”状态；未来在岸收益率，尤其是短端收益率水平有望继续低位运行。

制度优化也为熊猫债发展做了准备。中国银行投资银行与资产管理部产品经理朱磊在公开场合表示，2010年以后监管层修订了关于熊猫债的文件，规定募集资金可以汇出境外使用，还本付息的资金也可以从境外调入境内。

另外，他表示，熊猫债的发行可以实现一次注册总额度，之后自主选择单次发行额度，有利于发行人选择适合的发行窗口，债券发行的便利性也促进了熊猫债的发展。

在投资端，作为创新产品的熊猫债由于不属于机构投资的“常规品种”仍遇到交投不活跃的情况。某大行交易员表示，二级市场不活跃与多数国内银行对海外发行人没有授信有关，导致债券投资上的限制，因此目前还是大行投资熊猫债多一些。

有商业银行资管部人士指出，先把发行端做好，后面的投资端自然能起来，现在也有小型银行机构对熊猫债产生兴趣。