《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *重庆国有文化 30 2.5 6 12/8簿记建档 交通银行 AA+ 12/9 12/10 资产经营管理公司 国开行 ======================================================================================= *亚泰集团 80 10 9 12/8-12/9簿记 中信银行 AA(中诚信) 12/10 12/11

A+(中债资信) ======================================================================================= *北京首都 150 18 9 12/8-12/9簿记 中信银行 AAA(联合资信) 12/10 12/11 旅游集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *厦门翔业集团 50 5 3 12/8簿记建档 浦发银行 AAA(联合资信) 12/9 12/10

AA+(中债资信) ======================================================================================= *安徽交通 100 10 160天 12/8簿记建档 农业银行 AAA(大公国际) 12/9 12/10 控股集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *中天科技 20 2 9 12/8簿记建档 兴业银行 AA+(新世纪) 12/9 12/10

A+(中债资信) ======================================================================================= *三花控股集团 27 3 9 12/8簿记建档 中信银行 AA+(中诚信) 12/10 12/11

AA-(中债资信 ) ======================================================================================= *中国建材 400 30 9 12/8簿记建档 北京银行 AAA 12/9 12/10

兴业银行 ======================================================================================= 山东焦化 40 10 9 12/8簿记建档 恒丰银行 AA 12/10 12/11 集团 中信建投证券 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *启迪桑德 5 5 12 12/14-15簿记 中信银行 AA 12/16 12/17 ======================================================================================= *温州港集团 4 4 12 12/14簿记建档 建设银行 AA 12/15 12/16 ======================================================================================= *上海证券 27 13 3 12/10招标 浦发银行 AA+ 12/11 12/14

(最高发行余额) ======================================================================================= *北京能源 60 20 12 12/14簿记建档 农业银行 AAA 12/16 12/17 投资集团 北京银行 ======================================================================================= *华能澜沧江 20 10 12 12/10簿记建档 中国银行 AAA 12/14 12/15 水电股份 ======================================================================================= 西部矿业 20 10 12 12/8簿记建档 工商银行 AA+ 12/10 12/11

中信银行 ======================================================================================= 山东科瑞 10 5 12 12/8簿记建档 建设银行 AA 12/9 12/10 钢板公司 ======================================================================================= 东北证券 40 20 86天 12/8簿记建档 招商银行 AA+ 12/9 12/10 (最高发行余额) 工商银行/浦发银行 ======================================================================================= 天津市建筑 9 5 12 12/8簿记建档 兴业银行 AA- 12/9 12/10 材料集团 ======================================================================================= 岳阳林纸 6 6 12 12/8簿记建档 浦发银行 AA 12/10 12/11

======================================================================================= 广州医药公司 8 4 12 12/9簿记建档 工商银行 AA 12/11 12/14 ======================================================================================= 国泰租赁 10 3 12 12/9簿记建档 国开行 AA 12/10 12/11 ======================================================================================= 安信证券 37 13 3 12/9招标 招商银行 AAA 12/10 12/11

(最高发行余额) 民生银行 ======================================================================================= 云南铜业集团 30 15 12 12/9簿记建档 民生银行 AA+ 12/10 12/11 ======================================================================================= 山东宏桥 30 10 12 12/9簿记建档 招商银行 AA+ 12/11 12/14 新型材料公司 ======================================================================================= 葛洲坝 60 20 12 12/9簿记建档 进出口行 AAA 12/10 12/11

农业银行 ======================================================================================= 广州越秀 12 6 12 12/10簿记建档 兴业银行 AA 12/11 12/14 融资租赁公司 ======================================================================================= 广东志高 3 3 12 12/10簿记建档 民生银行 AA- 12/11 12/14 空调公司 ======================================================================================= 成都华川公路 7 3 12 12/10簿记建档 农业银行 AA- 12/14 12/15 建设集团 ======================================================================================= 新凤鸣集团 6 4 12 12/10-11簿记 工商银行 AA 12/14 12/15 ======================================================================================= 新和成控股 10 5 12 12/10-11簿记 中信银行 AA 12/14 12/15 ======================================================================================= 爱康科技 9.5 3 12 12/11簿记建档 光大银行 AA- 12/14 12/15 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *百联集团 30 20 3 12/11簿记建档 工商银行 AAA 12/15 12/16 ======================================================================================= *大连建投 30 10 5 12/14簿记建档 浦发银行 AA 12/16 12/17 投资集团 招商银行 ======================================================================================= *神华集团 350 36.2457 5 12/10簿记建档 建设银行 AAA 12/11 12/14

农业银行 ======================================================================================= *杭州余杭 11 6 5 12/14-15簿记 中信银行 AA+ 12/16 12/17 城市建设集团 ======================================================================================= 大连港集团 120 40 永续 12/7-8簿记 招商银行 AAA 12/9 12/10

(每5年重置票面利率) ======================================================================================= 中国水利水电 12 2 5 12/8簿记建档 民生银行 AA+ 12/9 12/10 第十四工程局 ======================================================================================= 桂林交通投资 5 5 5 12/8簿记建档 中信建投证券 AA 12/10 12/11 控股集团 农业银行 ======================================================================================= 成都文化旅游 15 5 永续 12/8簿记建档 工商银行 AA 12/10 12/11 发展集团 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 安徽水利 3.95 1.95 3 12/8簿记建档 交通银行 AA 12/9 12/10

======================================================================================= 深圳东阳光 16 8 3 12/8-9簿记 工商银行 AA 12/10 12/11 实业发展公司 农业银行 ======================================================================================= 浙江农村 6.5 3.5 永续 12/8-9簿记 中信银行 AA 12/10 12/11 发展集团 (每3年重置一次票面利率) ======================================================================================= 中国核建 16 13 永续 12/8-9簿记 招商银行 AAA 12/10 12/11

(每5年重置一次票面利率) 浦发银行 ======================================================================================= 天津城市基建 100 30 7 12/9簿记建档 国开行 AAA 12/10 12/11 投资集团 渤海银行 ======================================================================================= 南京雨花国资 18 10 3 12/9-10簿记 招商银行 AA 12/11 12/14 投资管理公司 ======================================================================================= 华北高速 17 1 5 12/9-10簿记 招商银行 AA+ 12/11 12/14

浦发银行 ======================================================================================= 珠海华发 70 28 永续 12/10簿记建档 农业银行 AA+ 12/14 12/15 综合发展公司 (每5年重置票面利率) ======================================================================================= 华润万家 16 16 5 12/10簿记建档 农业银行 AA+ 12/11 12/14

工商银行 ======================================================================================= 深圳航空 10 10 3 12/10簿记建档 建设银行 AAA 12/11 12/14 ======================================================================================= 中国有色 40 20(品种一) 永续 12/10簿记建档 工商银行 AAA 12/14 12/15 矿业集团 20(品种二) 渤海银行

(可双向回拨/品种一每3年重置票面利率/品种二每5年重置票面利率) ======================================================================================= 中国林业集团 20 20 永续 12/11簿记建档 招商证券 AA 12/14 12/15

(每3年重置一次票面利率) 民生银行 ======================================================================================= 北京粮食集团 10 5 永续 12/11簿记建档 国金公司 AA+ 12/14 12/15

(每5年重置一次票面利率) 兴业银行 ======================================================================================= 启迪桑德 10 5 永续 12/11簿记建档 北京银行 AA 12/14 12/15

(每3年重置一次票面利率) ======================================================================================= 江苏交通控股 12 12 7 12/11-14簿记 交通银行 AAA 12/15 12/16 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):