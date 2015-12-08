美国与加拿大经济指标预测--12月8日-12月15日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月7日当周
12月8日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 11月 -- 96.10
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 19.87 19.81
1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 +3.2% -6.7%
1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 10月 550.0 552.6
12月9日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 418.9
再融资指数 -- 1,516.9
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月 +0.1% +0.5%
趸售销售(较前月) +0.4% +0.5%
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 54.3
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 52.4
12月10日(四)
1330 美国进口物价(较前月) 11月 -0.7% -0.5%
出口物价(较前月) -0.3% -0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月5日当周 26.9 26.9
四周均值(万人) -- 26.925
续请失业金人数(万人) 11月28日当周 215.2 216.1
1330 加拿大产能利用率 第三季 81.9% 81.3%
1330 加拿大新屋价格指数 10月 +0.1% +0.1%
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字680 赤字1,360
12月11日(五)
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 11月 -1.4% -1.6%
(较前月) 持平 -0.4%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.2% +0.1%
(较前月) +0.1% -0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.4%
(较前月) -- -0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.2%
1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 92.0 91.3
现况指数 103.5 104.3
预期指数 81.0 82.9
12月14日当周
12月14日(一)
暂无重要经济数据公布。
12月15日(二)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.5% +0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.0% +1.9%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.2%
1330 美国纽约联储制造业指数 12月 负5.00 负10.74
1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -- -1.5%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 62
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,751
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入174(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)