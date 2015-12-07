《台湾新债预测》10年期104/12R公债得标利率料落在1.138-1.156%

* 标售标的：10年公债104/12R

* 标售时间：周二(8日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：1.138-1.156%

* 受访机构：11家

路透台北12月7日 - 台湾央行周二将代财政部标售第二次10年期公债104/12R ；路透调查显示，在资金去化不易，但筹码供给有限下，预计该期公债得标利率将低于前两次标售水准，落在1.138-1.156%。

路透周一采访11家金融机构，包括：三家大型银行、一家大型金融机构、一家中型银行、三家大型证券商、两家大型票券公司及一家大型外商银行。预估中值为1.138%-1.156%；大区间则落在1.13%-1.165%。

本期104/12R期公债将于周五(11日)发行，金额预计为300亿台币。

央行前次标售第一次104/12R期得标利率为1.199%，发行金额300亿；此前同天期公债104/12期 于9月11日标售，得标利率为1.168%，发行额350亿。

以下为交易员观点整理：

--美国12月几乎确定升息，台湾央行理监事会议料按兵不动，但钱多券少，多家公股银行有去化资金压力。

--虽然104/12R发行前交易殖利率来到低位，且较前两次标售利率低，但持券者的平均成本仍高，应能接受目前利率水准。

--截至上周五空单未平仓量约95亿台币，成本在1.144%附近，若再加计几家大型银行的买盘，得标利率欲高于1.15%不易。

--殖利率曲线中长端往下修，且104/12R标完后，要到明年3月才有新10年券发行，欲期待10年券出现较高收益不容易。

--美债殖利率有往上压力，台债欲维持偏低利率水准不易。在央行未进一步降息预期下，此时大幅买进养券部位风险高。(完)

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型金融机构 1.15% 1.16%

大型银行一 1.15% 1.16%

大型银行二 1.13% 1.15%

大型银行三 1.13% 1.15%

大型外商银行 1.14% 1.16%

中型银行 1.14% 1.15%

大型票券公司一 1.14% 1.16%

大型票券公司二 1.135% 1.15%

大型证券商一 1.145% 1.155%

大型证券商二 1.14% 1.16%

大型证券商三 1.13% 1.165%

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