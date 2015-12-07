中国资管：银行理财收益持续下滑，投研能力成行业分化关键--普益财富

路透北京12月7日 - 中国资管第三方研究机构--普益财富发布报告称，中国央行持续的宽松政策及A股暴跌后引发银行资金的再配置压力，是下半年银行理财产品收益持续下降的主要因素；而资产荒背景下，寻找资产、发掘资产的能力将成各银行理财业务的核心竞争力所在。

尽管整个资管行业收益率出现普降，但普益财富表示，股份行中部分投研能力较强的银行，如兴业银行 、招商银行 所发行的理财产品反而出现了收益率逆势上涨的情况。

“招行是同业内较早采用MOM、FOF模式进行资产管理的银行;而兴业一是资源广，二是比同业更多配置海外资产，而且多是提前布局。”普益财富研究员钟鸿锐指出。

普益财富数据显示，10月全国商业银行共计发行理财产品5,553款，平均收益率为4.54%，相较9月下降0.11个百分点。同时，不同机构之间发行产品的收益率也出现了分化，如国有行目前理财产品综合收益率为4.12%，股份行为4.61%。

同时，普益财富指出，一些有实力的城商行，在充分发挥手中储备的高收益项目的同时，利用其地区优势深耕本地市场取得优质项目，将自身存续规模较小的劣势转化为优势，建立在收益率方面的优势。

钟鸿锐表示，根据普益财富的研究，在贬值周期，货币的贬值程度与理财产品收益率匹配程度较高，即货币贬值幅度越大，理财产品收益率降幅越大。