《路透晚报》--12月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：11月末外汇储备降至3.44万亿美元，黄金储备降至595亿美元

中国央行周一公布，11月末中国外汇储备为3.44万亿美元，低于10月末的3.53万亿美元。

--中国经济：明年GDP增长6.5%以上，赤字率控制在2.8%左右--国家信息中心

中国国家信息中心最新报告预计，中国经济下行压力仍然较大，市场需求总体偏弱，工业领域价格和企业效益低迷，新旧增长动力接替尚需时日，预计明年将呈现小幅缓降态势，初步预计2016年中国GDP将增长6.5%以上，CPI将上涨1.5%左右。

--《财经洞察》中国改革面临政策难落地尴尬，建立正向激励机制正当时

相较中国疾风暴雨，重拳打击腐败的高压态势，推进改革的速度似乎并不慢，查看中国政府网的政府信息公开专栏下，按公文种类分就有3,846个，其中仅2015年发布的有193个，而涉及城乡建设、环境保护的就达363个。

--中国经济：推进棚改货币化安置，尽快研究制定缩小征地范围的办法--官员

中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文周一在人民日报发表署名文章称，积极推进“棚改”货币化安置，并稳步推进农村土地制度改革试点，尽快研究制定缩小征地范围的具体办法。

--中国房地产：北京拟提高商品房预售资金使用效率，房企资金有望放松

中国北京市住房和城乡建设委员会近日发文，拟加强对商品房预售资金的管理，通过简化支取手续和拓宽履约担保渠道，在保证预售资金用于工程建设的前提下，提高预售资金的使用效率。

--《分析师观点》台湾11月出口创逾六年最大跌幅，明年第二季才可望转正

台湾财政部周一公布，11月出口金额较上年同期减16.9%，创逾六年最大跌幅，为连续第10个月衰退，且逊于市场预估的减10.2%。分析师称，明年第二季因基期偏低，出口有机会转正，并预期下周央行举行第四季理监事会议上将维持利率不变。

【金融】

--全球金融：外资银行对中国借款方债权减少--国际清算银行

国际清算银行最新报告显示，外资对中国借款方的债权在触及纪录高点后的九个月内下滑，主因海外与中国银行业者间的贷款减少。

--《焦点》有米难下炊愁煞中国银行业理财，明年布局新业务机会

尽管中国银行业手握大量资金，但国内经济转型阵痛和降息周期却令其处于“防踩雷”和“缺资产”的纠结困境。由于“钱多、好资产少”渐成常态，国内市场无风险利率正在降低，理财产品预期收益率也在下降，明年资金再配置压力将有增无减。

--两岸金融：台湾金管会研议分阶段开放大陆自然人来台投资有价证券--主委

台湾金管会周一称，研议开放大陆一般自然人来台投资有价证券，尽快将相关修订草案送交行政院审议，希望明年初分阶段开放大陆散户来台投资有价证券，首先开放投资基金及ETF(指数股票型基金)。

--中国证券：加强程序化交易监管，稳妥发展金融产品--中证金董事长

中国证券金融股份有限公司董事长聂庆平日前表示，应稳妥发展金融产品，加强对量化金融产品当中程序化交易的监管，要把量化交易的门槛、交易托管、信息披露纳入监管范围内；在量化交易方向上，逐步形成体制上比较良性的市场机制。

--中国经济：交银财富景气指数触底反弹，股市回暖令家庭投资收益上升

中国第五大商业银行--交通银行周一发布的最新一期交银中国财富景气指数触底反弹。调研结果显示，A股市场温和回暖使小康家庭的投资收益有较大回升，并使得家庭对金融资产的投资意愿上升。

【固定收益】

--中国新债：韩国政府将于12月中旬左右获准注册发行熊猫债--消息

继加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）获准注册发行熊猫债后，韩国主权熊猫债也将于近日“露面”。两位消息人士透露，韩国熊猫债已完成评级，正在和中国监管层沟通下一步工作，或将于12月中旬左右获准在银行间市场注册发行。

--《中国债市每日综述》资金宽松短券表现稍好，违约频现未阻信用债买需

中国银行间债市周一现券走势平稳，其中短券受宽松流动性支撑，表现相对稍好。信用债方面，虽然近来违约频现，但可配资产有限情况下，对非煤炭等“重灾”行业的中等评级券种需求持续旺盛。

--中国债市：12圣达债未能按期足额付息及兑付回售债券本金，违约再添一例

路透上海12月7日 - 中国信用债违约再添一例。四川圣达集团有限公司周一公告称，“12圣达债”未能按期足额付息及兑付回售债券本金，因受外部经营环境及金融环境的影响，集团的生产经营业务受到冲击，同时资金流动性受到限制。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，空头测试维稳底线短期料偏弱

人民币兑美元即期周一早盘下跌，逼近6.41元关口；中间价亦尽数回吐上日涨幅创逾三个月新低。交易员称，看空人民币气氛较浓，但真正做空的头寸因忌惮央行干预相对谨慎；另年底临近，机构也差不多完成任务，主动出击意愿下降，料短期汇价难大幅偏离中间价。

--CNH动态：离岸即期创近三个月的低点，两地价差扩大至逾600个点子

离岸人民币兑美元周一盘中弱势徘徊，在中国外汇储备数据公布后，尾盘快速下跌0.36%至6.4675，创三个月以来的新低，在岸人民币兑美元(CNY)和离岸人民币兑美元(CNH)汇率差价扩大至600个点子左右。

--香港金融：人民币“入篮”会令香港离岸人民币业务得益--财政司司长

香港财政司司长曾俊华日前表示，香港作为全球最大的离岸人民币中心，七成的离岸人民币结算都由香港处理，人民币获纳入特别提款权（SDR）货币篮子，会令香港相关业务受惠。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，观望情绪浓厚致成交额创逾一个月新低

中国股市沪综指周一小幅收涨。分析师称，今日大盘波动较小，投资者参与意愿不强，观望情绪浓厚致成交额创逾一个月新低。近期美联储加息即将落地，对人民币和资本流动的影响有待观察。同时本周将发布11月份经济数据，其后中央经济工作会也将召开，市场在观望中等待消息明朗。

--中国钢铁：今年钢材需求料降4.8%，钢铁业进入减量周期--冶金规划院

中国冶金工业规划研究院周一称，今年和明年的钢材需求和粗钢产量都将从峰值回落，而今年则是粗钢需求和消费量首次出现实质性减少的转折年，钢铁行业将就此进入减量周期。

--中欧贸易：中国商务部称希望欧盟尽快中止对中国光伏产品的双反措施

中国商务部周六称，欧盟委员会决定对适用于中国光伏产品的双反措施启动日落复审调查，此举既损害中方利益，也不符合欧盟自身利益，希望欧方尽快终止光伏双反措施。

--中港个股：钜盛华增持万科5.49亿A股，宝能系成为后者第一大股东

中国最大房地产企业之一的万科企业股份有限公司周日晚间公告称，深圳市钜盛华股份有限公司近日增持万科5.49亿A股，使得其与一致行动人前海人寿（均为宝能系成员）的持股占比达到20.008%，成为公司第一大股东。

--台湾个股：台积电申请赴江苏南京设12寸晶圆厂，总投资约30亿美元

全球晶圆代工龙头--台湾台积电周一表示，已递件申请赴中国江苏省南京市设立12寸晶圆厂，并将于2018年下半年生产16奈米制程，总投资金额约为30亿美元。

--中港个股：中信证券称公司执委会两委员失联，媒体称或涉配合调查