更新版1-日本经济：黑田东彦称日本没有必要实行负存款利率

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
(新增细节)
* 日本央行刺激计划正在发挥预想中的效果--黑田东彦
* 认为没有必要将负利率当做政策工具
* 黑田东彦对过度监管带来的潜在风险发出警告
路透东京12月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，他认为日本没有必要实施负存款利率，因为在央行激进的资产购买计划影响下，借款成本已经很低了。
欧洲央行实施负存款利率，以惩罚在央行存放过多现金的金融机构，并鼓励他们增加信贷投放。
日本没有这个必要，因为日本央行的大规模资产购买计划，即“质化量化宽松”(QQE)计划正在全面推低公债收益率水平。
“我们的QQE计划对经济和金融市场产生了预想中的作用。银行业在向实体经济增加贷款投放...再平衡也正在进行，”黑田东彦在东京的研讨会上表示。
“所以我们并不认为应该实行负存款利率，”他说。
黑田东彦还警告道，全球决策者推行大规模监管改革过程中的过度金融监管有潜在缺点，譬如妨碍银行的盈利活动。
“从长期的角度来看，为了让金融市场确保稳定，以及进而为可持续的经济增长做出贡献，金融机构需要透过积极及创新的金融中介活动来创造充足的获利，”他说。
“就这点来说，消除过度监管、监管过程中的自相矛盾、以及监管环境的不确定性是很重要的，”他并称。
周一公布的路透调查显示，多数受访分析师预计，日本央行将在明年上半年扩大刺激计划，不过有小部分受访者预期2016年央行不会有进一步的放松举措。(完) (编译 王颖；审校 白云)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24