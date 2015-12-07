更新版1-日本经济：黑田东彦称日本没有必要实行负存款利率

(新增细节)

* 日本央行刺激计划正在发挥预想中的效果--黑田东彦

* 认为没有必要将负利率当做政策工具

* 黑田东彦对过度监管带来的潜在风险发出警告

路透东京12月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，他认为日本没有必要实施负存款利率，因为在央行激进的资产购买计划影响下，借款成本已经很低了。

欧洲央行实施负存款利率，以惩罚在央行存放过多现金的金融机构，并鼓励他们增加信贷投放。

日本没有这个必要，因为日本央行的大规模资产购买计划，即“质化量化宽松”(QQE)计划正在全面推低公债收益率水平。

“我们的QQE计划对经济和金融市场产生了预想中的作用。银行业在向实体经济增加贷款投放...再平衡也正在进行，”黑田东彦在东京的研讨会上表示。

“所以我们并不认为应该实行负存款利率，”他说。

黑田东彦还警告道，全球决策者推行大规模监管改革过程中的过度金融监管有潜在缺点，譬如妨碍银行的盈利活动。

“从长期的角度来看，为了让金融市场确保稳定，以及进而为可持续的经济增长做出贡献，金融机构需要透过积极及创新的金融中介活动来创造充足的获利，”他说。

“就这点来说，消除过度监管、监管过程中的自相矛盾、以及监管环境的不确定性是很重要的，”他并称。