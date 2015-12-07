更新版 1-台湾货币市场：短率持稳资金仍充沛，但临近年关银行趋保守

* 隔拆利率回稳，市场资金充沛 * 短票利率持平，资金依旧充裕 * RP利率持平，投信不再多金 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北12月7日 - 台湾银行间拆款利率周一回稳。资金调度人士表示，今天市场资金 仍然充裕，仅部分外商银行有小缺口，拆款市场大都以到期续借为主，拆借需求平平，利率 无大变化。 他们指出，因是提存期初，市场资金充沛，惟上周四期底出现罕见缺钱状况，且本月底 即是年底，为避免年关资金调度出问题，料中旬以后各银行操作将趋保守。 〞今天恢复正常了，只有外商有小缺口，打电话来要钱，利率平稳了。〞一位大型银行 资调人员说。 他们表示，因目前市场资金仍相当充沛，期初只要有多余资金都会拆出，但中旬以后操 作上将转趋保守。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.280-0.380% 0.300-0.380% **短票利率持平** 短票市场方面，票券公司交易员表示，随迈入新的提存期，加上央行上周五标售的364 天期定存单利率落在0.384%，正好〞符合市场预期〞，即预期下周央行不会降息，短票利率 因而持稳，惟月内短票利率几乎落在0.36%，跨月则维持在0.37%。 〞央行标售364天期存单利率符合预期，月内短票0.36%几乎是铁板价了。〞一位大型票 券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37%；60 天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦同。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.367% ，前日亦为0.367%；上日区间为0.36-0.45%，前日则为0.36-0.39%；上日成交量53.79亿台 币，前日50.18亿台币。 台湾央行今日共发行9,054.8亿台币定存单；含1,500亿364天期定存单，与今日存单到 期金额8,746.8亿台币相较，存单发行余额增308亿。 本周到期央行定存单金额共2兆1,985.1亿台币，余日到期金额分别为：周二1,977.5亿 、周三4,740.5亿、周四5,921.8亿及周五的598.5亿。 本周宽松因素有：周四中国银行香港分行10亿人民币债券还本；紧缩因素为：周五财政 部发行10年期增额公债，金额300亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为385亿台币，累积超额准备为821亿台币、加 计前期1%的超额准备达1,661亿台币。 **RP利率持平，惟投信资金不再多金* 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场突然变得安静，尤其是先前钱 满为患的投信和寿险公司，资金已不及先前多，抢券情况不复存在，利率则维持不变。 〞今天只有一、两家打来要券，没什么人来抢了，钱都到哪里去了，真是令人害怕啊， 这次过年要小心。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，上日亦同；10天期以上 公司债RP主要成交在0.48-0.49%，上日亦处于同水准。债券附买回成交利率高低，与票券商 及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 在票券商方面，交易员指出，今天投信和寿险公司一改先前巨额资金疯狂抢券的情况， 不仅没人抢券，票券公司还要主动打电话询问要不要券，钱满为患的情势瞬间反转。 〞今天比较没有人来要券，还要我主动出击，打电话去问他们要不要券，大家突然没钱 了。〞一位大型票券公司交易员说。 他们表示，感觉今天市场气氛与上周不太一样，虽然券还是卖得出去，但情势似乎已经 改变，从先前的电话接不完，变成今天必须主动打电话到各投信推销；但利率没有变化。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率与上日相近；短天期公债附买回利率 区间落在0.30-0.32%，上日处于0.30-0.32%间；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36% ，上日亦同。(完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)