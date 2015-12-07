台湾股市：随美股收扬，惟指数逢高略见卖需8,500点得而复失

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透台北12月7日 - 台湾股市周一收高。分析师表示，由于美国11月非农就业数据表现优于预期，凸显增长力道强劲激励美股上日大涨，也带动今日台股指数走扬一度越过8,500点，但指数逢高略见部分获利了结卖需，令大盘涨幅收敛，未能守住8,500点。
台湾加权股价指数 收涨0.66%，报8,454.27点；今日成交初值 为876.18亿台币，上交易日修正后为823.72亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪指出，在美国12月升息的变数厘清前，大盘指数料在8,300-8,500点间盘整，就技术线型来看，因为目前季线往上、月线往下，造成指数纠结在8,450点附近，待月线走势趋平，指数才有机会向半年线靠拢。
〞中小型股活蹦乱跳，但大盘指数空间不大。〞他说。
德盛安联中华新思路基金经理人许廷全也表示，美国升息前后，资金担心指数回测，加上经济基本面复苏缓慢，因此台股指数自11月以来，持续呈现区间盘整走势。
他指出，外资虽然在现货市场较为保守，期货净多单仍在2万口之上的水准，多头并未完全退场，待不确定因素消弭或钝化，有利资金回流，推升指数向上走扬。
亚洲股市周一反弹，美国股市上周五跳涨逾2%，因美国就业数据暗示经济增长强劲，足以支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息。
本地时间14:03，MSCI亚太明晟指数 跌0.01%，韩国股市 则是开高走低收跌0.54%。(完)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24