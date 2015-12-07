台湾股市：随美股收扬，惟指数逢高略见卖需8,500点得而复失

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，在美国12月升息的变数厘清前，大盘指数料在8,300-8,500点间盘整，就技术线型来看，因为目前季线往上、月线往下，造成指数纠结在8,450点附近，待月线走势趋平，指数才有机会向半年线靠拢。

他指出，外资虽然在现货市场较为保守，期货净多单仍在2万口之上的水准，多头并未完全退场，待不确定因素消弭或钝化，有利资金回流，推升指数向上走扬。