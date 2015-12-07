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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 14:18 BJT

台湾股市：随美股收扬，惟指数逢高略见卖需8,500点得而复失

路透台北12月7日 - 台湾股市周一收高。分析师表示，由于美国11月非农就业数据表现优于预期，凸显增长力道强劲激励美股上日大涨，也带动今日台股指数走扬一度越过8,500点，但指数逢高略见部分获利了结卖需，令大盘涨幅收敛，未能守住8,500点。

台湾加权股价指数 收涨0.66%，报8,454.27点；今日成交初值 为876.18亿台币，上交易日修正后为823.72亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，在美国12月升息的变数厘清前，大盘指数料在8,300-8,500点间盘整，就技术线型来看，因为目前季线往上、月线往下，造成指数纠结在8,450点附近，待月线走势趋平，指数才有机会向半年线靠拢。

〞中小型股活蹦乱跳，但大盘指数空间不大。〞他说。

德盛安联中华新思路基金经理人许廷全也表示，美国升息前后，资金担心指数回测，加上经济基本面复苏缓慢，因此台股指数自11月以来，持续呈现区间盘整走势。

他指出，外资虽然在现货市场较为保守，期货净多单仍在2万口之上的水准，多头并未完全退场，待不确定因素消弭或钝化，有利资金回流，推升指数向上走扬。

亚洲股市周一反弹，美国股市上周五跳涨逾2%，因美国就业数据暗示经济增长强劲，足以支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息。

本地时间14:03，MSCI亚太明晟指数 跌0.01%，韩国股市 则是开高走低收跌0.54%。(完)

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