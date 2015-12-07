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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 14:18 BJT

日本股市：日经指数收高1%，因美国就业数据巩固升息预期

路透东京12月7日 - 日本股市日经指数周一反弹，此前美国就业数据乐观，显示美国经济强劲，足以支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月升息，这令大盘人气受到提振。

日经指数 收高1%至19,698.15点，扳回上周五下挫2.2%的不到半数跌幅。

东证股价指数 涨0.7%至1,585.21，33个类股中除五个类股外，其余均上涨。

JPX-日经400指数 涨0.8%至14,270.54。(完)

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