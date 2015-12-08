台湾货币市场：12月8日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北12月8日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,977.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)1,968.3亿台币： 12/09 4,740.50亿台币 12/10 5,921.80亿台币 12/11 598.50亿台币 12/14 507.00亿台币 12/15 5,468.50亿台币 12/16 1,587.30亿台币 12/17 1,893.50亿台币 12/18 575.00亿台币 *12/21 571.50亿台币 12/22 493.00亿台币 12/23 4,609.50亿台币 12/24 1,270.20亿台币 12/25 297.00亿台币 12/28 2,690.00亿台币 12/29 5,703.50亿台币 12/30 2,355.50亿台币 12/31 2,453.00亿台币 2016/1/1 233.00亿台币 ----公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/11：财政部二次增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，8日标售。 --12/16：央行发行300亿台币两年期定存单，15日标售。 --12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。