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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 14:50 BJT

全球金市：金价接近三周高点，美国就业数据引发空头回补

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价格 变动 涨跌%

现货金 1084.8 -1.81 -0.17

现货银 14.53 -0.017 -0.12

现货铂金 878.5 -0.49 -0.06

现货钯金 558.5 -5.33 -0.95

COMEX期金 1084.1 0 0

COMEX期银 14.54 0.012 0.08

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/孙茉莉; 审校 于春红/张荻)

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