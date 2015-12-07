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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 14:56 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收低，因美债与长券表现偏强

* 美债走多且20年券偏强，带动殖利率收低
    * 104/12R将于明日标售，气氛较为偏多
    * 明日104/12R殖利率暂看在1.12-1.17%

    路透台北12月7日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周一
收低，但交易清淡。交易员指出，因美债走多且盘中20年券104/14 表现偏强，
不过受标债在即影响，观望气氛浓厚。
      
    针对104/12R的标售，他们表示，虽然央行未再调整14天期存单利率，且364天期存单标
售利率跌幅趋缓，显示央行于月中理监事会议降息的机率偏低，不过市场资金浮滥依旧，将
使得标利率走高不易。
    
     〞(殖利率)比较标不上去，会认领的人还是会认领，不致年底不买单。〞一位银行交
易主管说。
    
    他表示，上周五美国非农数据公布后，美联储升息已经大致确立，不过美债殖利率却不
弹反跌，这使得台债多方的信心更为增强。
    
    另一公股银行交易主管认为，104/12R的空单未平仓量约95亿台币，成本在1.144%附近
，若再加计几家大型银行的买盘，得标利率欲高于1.15%不易。
    
    一大型证券商交易员指出，以市场气氛仍偏多看待，不能排除104/12R标售后殖利率有
小幅向下的可能，不过再隔一周包括美国、台湾的央行都要开会，届时市场气氛又会趋向保
守。
    
    今日20年券104/14殖利率跌幅较大，交易员指出，这主要是有交易商在进行殖利率曲线
利差缩小的操作。如此也将令中短券殖利率维持在低档。    
    
    台湾央行周二将代财政部标售第二次10年期公债104/12R；路透调查显示，在资金去化
不易，但筹码供给有限下，预计该期公债得标利率将低于前两次标售水准，落在1.138-1.15
6%。 

    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；10年公债104/12二度增
额券发行前交易主交投则料在1.12-1.17%。    
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
  10    104/12R                   -0.98      1.1440%   1.1440-1.1520%      44.50
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.7000
         10      104/12                        1.1451
          5      104/13                      没有成交
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 董永年; 审校  黄凯)

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