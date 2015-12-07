台湾债市：10年公债殖利率收低，因美债与长券表现偏强

* 美债走多且20年券偏强，带动殖利率收低 * 104/12R将于明日标售，气氛较为偏多 * 明日104/12R殖利率暂看在1.12-1.17% 路透台北12月7日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周一 收低，但交易清淡。交易员指出，因美债走多且盘中20年券104/14 表现偏强， 不过受标债在即影响，观望气氛浓厚。 针对104/12R的标售，他们表示，虽然央行未再调整14天期存单利率，且364天期存单标 售利率跌幅趋缓，显示央行于月中理监事会议降息的机率偏低，不过市场资金浮滥依旧，将 使得标利率走高不易。 〞(殖利率)比较标不上去，会认领的人还是会认领，不致年底不买单。〞一位银行交 易主管说。 他表示，上周五美国非农数据公布后，美联储升息已经大致确立，不过美债殖利率却不 弹反跌，这使得台债多方的信心更为增强。 另一公股银行交易主管认为，104/12R的空单未平仓量约95亿台币，成本在1.144%附近 ，若再加计几家大型银行的买盘，得标利率欲高于1.15%不易。 一大型证券商交易员指出，以市场气氛仍偏多看待，不能排除104/12R标售后殖利率有 小幅向下的可能，不过再隔一周包括美国、台湾的央行都要开会，届时市场气氛又会趋向保 守。 今日20年券104/14殖利率跌幅较大，交易员指出，这主要是有交易商在进行殖利率曲线 利差缩小的操作。如此也将令中短券殖利率维持在低档。 台湾央行周二将代财政部标售第二次10年期公债104/12R；路透调查显示，在资金去化 不易，但筹码供给有限下，预计该期公债得标利率将低于前两次标售水准，落在1.138-1.15 6%。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；10年公债104/12二度增 额券发行前交易主交投则料在1.12-1.17%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12R -0.98 1.1440% 1.1440-1.1520% 44.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.7000 10 104/12 1.1451 5 104/13 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)