新兴汇市：美国强劲就业数据打压亚币，人民币接近四个月低点

马币人气持续改善。过去三周周线皆上涨，主要拜11月底原油价格出现暂时性反弹。

上周五公布数据显示，10月出口成长幅度是预期中的两倍，意味着弱势货币有助于海外销售。

多位分析师称，马来西亚总理纳吉布与债台高筑的国有基金一马发展(1MDB)贪腐丑闻所造成的政治不确定性已经大致获得反映。

不过马币涨势仍有限，因原油价格周一仍维持在2009年以来最低，因石油输出国组织(OPEC)决定维持产出在高档，尽管需求受抑。

分析师称，马币对美元在100日均线切入位4.1952面临阻力，自5月26日以来，马币一直收在该均线下方，但上周五曾经测试该均线水准。

亚洲 当日 今年以来 2014年

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坡元 1.4014 1.3985 -0.21 -5.38 1.3260

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印尼卢比 13840.00 13830.00 -0.07 -10.55 12380.00

印度卢比 66.61 66.70 +0.14 -5.37 63.03

马币 4.2060 4.2240 +0.43 -16.87 3.4965

人民币 6.4076 6.4020 -0.09 -3.18 6.2040

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