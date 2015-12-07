新兴汇市：美国强劲就业数据打压亚币，人民币接近四个月低点

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
马币人气持续改善。过去三周周线皆上涨，主要拜11月底原油价格出现暂时性反弹。
上周五公布数据显示，10月出口成长幅度是预期中的两倍，意味着弱势货币有助于海外销售。
多位分析师称，马来西亚总理纳吉布与债台高筑的国有基金一马发展(1MDB)贪腐丑闻所造成的政治不确定性已经大致获得反映。
不过马币涨势仍有限，因原油价格周一仍维持在2009年以来最低，因石油输出国组织(OPEC)决定维持产出在高档，尽管需求受抑。
分析师称，马币对美元在100日均线切入位4.1952面临阻力，自5月26日以来，马币一直收在该均线下方，但上周五曾经测试该均线水准。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 123.26 123.10 -0.13 -2.92 119.66
坡元 1.4014 1.3985 -0.21 -5.38 1.3260
台币 32.706 32.822 +0.35 -3.02 31.718
韩元 1166.76 1156.70 -0.86 -5.78 1099.30
泰铢 35.84 35.90 +0.17 -8.20 32.90
菲律宾披索 47.11 47.11 +0.00 -5.07 44.72
印尼卢比 13840.00 13830.00 -0.07 -10.55 12380.00
印度卢比 66.61 66.70 +0.14 -5.37 63.03
马币 4.2060 4.2240 +0.43 -16.87 3.4965
人民币 6.4076 6.4020 -0.09 -3.18 6.2040
(完)
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(编译 李春喜/张涛/杜明霞/张明钧; 审校 蔡美珍/高琦/张若琪/孙茉莉)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24