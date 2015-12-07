表格：外资在韩国股市卖超1,476亿韩元，为连续第四日卖超

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透首尔12月7日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,476亿韩元，为连续第四日卖超，期间共计卖超1.070万亿韩元(9.1709亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月 7日 -147.6 -48.4 70.9
^12月 4日 -364.8 65.2 154.2
12月 3日 -254.8 -80.5 211.1
12月 2日 -302.9 7.4 122.1
12月 1日 113.4 47.0 -212.8
11月30日 -538.3 54.1 366.0
11月27日 -29.4 21.3 -136.4
11月26日 66.1 159.9 -290.3
11月25日 -199.4 75.6 15.3
11月24日 -181.8 229.5 -125.0
11月23日 -104.0 168.1 -198.0
11月20日 -174.8 144.5 -117.5
11月19日 289.9 338.4 -767.8
11月18日 -142.9 24.0 40.0
11月17日 -164.6 156.9 -83.5
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本月以来 -956.7 -9.3 345.6
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今年以来 -1,290.0 -3,317.1 1,318.8
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注：^ 12月4日为修正后数据。(完)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24