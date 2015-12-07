国际油市：OPEC维持高产量决定，拖累油价跌向2015年低点

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
分析师称，OPEC放弃产量上限，向俄罗斯和北美页岩油生产商等发出这样的信息，即为了保护市场份额，其愿意接受低油价。
“OPEC正向其竞争对手发出最后通牒：石油产量下降应来自他们，”新加坡华侨银行称。
摩根士丹利称，OPEC“相信其策略正慢慢发挥作用。”
0718GMT时，美国原油期货 报39.63美元，跌0.34美元；布兰特原油 下滑0.20美元，报42.80美元；目前它们均接近年内低点，而且距2008/2009年全球金融危机高峰时的低点不远。
目前油市已经供过于求，日产量比需求高出50-200万桶。
分析师称，OPEC或将把产量维持在目前的每日3,150万桶左右，并称该组织将推迟到2016年6月的下次会议，再决定如何应对伊朗制裁取消后进入市场的新供应问题。
由于石油持续供应过剩，油价可能进一步下跌，道达尔 执行长称，由于供应增长快于需求，他预计油价不会反弹。(完)
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(编译 蔡美珍/于春红; 审校 白云/张涛)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24