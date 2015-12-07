国际油市：OPEC维持高产量决定，拖累油价跌向2015年低点

分析师称，OPEC放弃产量上限，向俄罗斯和北美页岩油生产商等发出这样的信息，即为了保护市场份额，其愿意接受低油价。

分析师称，OPEC或将把产量维持在目前的每日3,150万桶左右，并称该组织将推迟到2016年6月的下次会议，再决定如何应对伊朗制裁取消后进入市场的新供应问题。