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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 15:51 BJT

国际油市：OPEC维持高产量决定，拖累油价跌向2015年低点

分析师称，OPEC放弃产量上限，向俄罗斯和北美页岩油生产商等发出这样的信息，即为了保护市场份额，其愿意接受低油价。

“OPEC正向其竞争对手发出最后通牒：石油产量下降应来自他们，”新加坡华侨银行称。

摩根士丹利称，OPEC“相信其策略正慢慢发挥作用。”

0718GMT时，美国原油期货 报39.63美元，跌0.34美元；布兰特原油 下滑0.20美元，报42.80美元；目前它们均接近年内低点，而且距2008/2009年全球金融危机高峰时的低点不远。

目前油市已经供过于求，日产量比需求高出50-200万桶。

分析师称，OPEC或将把产量维持在目前的每日3,150万桶左右，并称该组织将推迟到2016年6月的下次会议，再决定如何应对伊朗制裁取消后进入市场的新供应问题。

由于石油持续供应过剩，油价可能进一步下跌，道达尔 执行长称，由于供应增长快于需求，他预计油价不会反弹。(完)

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(编译 蔡美珍/于春红; 审校 白云/张涛)

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