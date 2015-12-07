标题新闻：瑞典家电制造商伊莱克斯称，其以33亿美元收购通用电气(GE)旗下家电业务的计划已失败

企业并购：中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达
路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达 。
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路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达 。
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5