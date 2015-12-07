版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 15:49 BJT

金属期市：伦铜接近一周高位，美元下跌迫使空头匆忙回补

上海期铜 跳涨2.2%，报每吨35,330元人民币。

周五发布的商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最近一周，对冲基金和其它基金增持COMEX期铜空仓，净空仓规模达到2013年4月以来最高。

中国将在未来数周公布大量数据，可能显示该国经济依然疲弱。

美国11月非农就业报告显示就业增长强劲，巩固美联储本月升息预期。

LME期铅 可能进一步上涨，因LME库存下降导致空头被迫回补仓位。LME铅库存目前处在约13万吨的六年低位。（完）

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 张荻/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐