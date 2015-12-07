台湾汇市：台币收跌逾1角至两周半新低，出口不佳恐拖累台币后市

* 台币收跌逾1角至两周半新低

* 出口商抛汇卖需增温收敛贬幅

* 担忧出口表现欠佳恐拖累台币

* 明日台币主交易区间料在32.700-32.800

路透台北12月7日 - 台币兑美元 周一收跌逾1角，至两周半新低。汇银人士称，台币实质汇价随亚币趋跌靠向32.750，但随着出口商抛汇卖需增温，令实质汇价贬幅略显收敛；目前台币维持在既有区间狭幅整理，市场担忧11月出口逊于预期恐拖累台币后市。

他们指出，由于今日离岸人民币 及韩元 表现均较台币实质汇价疲弱，且台湾出口表现实在令人忧心，短线在出口商抛汇卖需大致去化后，不排除台币实质汇价将趋弱靠向32.800。

〞刚公布的出口数据不好，(台币实质汇价)可能再去测一下32.800。〞一位外商银行交易员说。

台湾11月出口金额较上年同期减16.9%，为连续第10个月衰退，逊于市场预估的减10.2%，创出逾六年最大单月降幅；财政部并预估今年全年出口难脱两位数衰退。

资金流向方面，交易员表示，今日汇市交投持续趋于淡净，主要消化出口商在台币靠向32.750的美元卖需增加，压抑台币实质汇价暂在32.750下方窄幅波动，至于外资买卖汇交易皆有，交投方向并不明显。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点维持在价平附近。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.794/32.814，上日收在32.745。

台湾股市周一随美股收高0.66%。证交所今日资料显示，外资及陆资在台股转为买超61.57亿台币，中止此前连两个交易日卖超共计98.24亿台币。

今日台币主要交易区间在32.698-32.746，上日在32.630-32.727；交易员预估，明日台币主要交易区间料在32.700-32.800。

台币兑美元今日收在32.936，此前收盘低点为11月18日的33.007；韩元 则收低1%报1,168.2，创11月13日以来最大单日百分比跌幅，上日收报1,156.7。

多数新兴亚币周一下跌，上周美国公布的非农就业数据表现稳健，巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将宣布近10年来首次升息的预期。

美国劳工部上周五公布的数据显示，11月非农就业岗位增加21.1万个 。在12月15-16日联储会议上如果升息面临异议，这份报告可以为叶伦提供更有力的理据。

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)