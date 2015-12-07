《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月7日

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透香港12月7日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:33时,1港元=0.82682人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 15.79 8.52 2.24 南玻 10.95 6.56 2.02 深康佳 7.85 4.32 2.20 ST中华 15.62 6.82 2.77 ST中冠 33.88 15.69 2.61 深深宝 19.00 10.60 2.17 深华发 29.48 9.33 3.82 深赤湾 20.68 16.38 1.53 招商地产 40.50 35.30 1.39 特力 87.88 16.43 6.47 飞亚达 14.45 8.74 2.00 一致药业 66.15 39.82 2.01 深深房 15.25 7.35 2.51 ST盛润 9.43 6.90 1.65 深南电 13.01 6.20 2.54 深纺织 13.80 8.61 1.94 方大集团 11.32 7.00 1.96 深国商 28.88 11.66 3.00 深赛格 11.85 5.60 2.56 宝石 10.00 6.00 2.02 小天鹅 21.89 18.04 1.47 粤高速 6.60 3.96 2.02 晨鸣纸业 8.70 5.53 1.90 ST珠江 10.48 6.73 1.88 美菱电器 7.29 5.21 1.69 大冷股份 16.70 8.73 2.31 粤电力 7.73 5.10 1.83 佛山照明 15.23 7.82 2.36 江铃汽车 28.76 25.55 1.36 沙隆达 10.70 6.82 1.90 苏常柴 10.71 5.40 2.40 威孚高科 23.94 19.42 1.49 古井贡酒 33.49 24.92 1.63 ST东海 15.80 6.95 2.75 长安汽车 16.17 16.40 1.19 京东方 3.03 2.32 1.58 鲁泰 13.58 10.71 1.53 本钢板材 5.30 2.74 2.34 张裕 46.81 26.30 2.15 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24