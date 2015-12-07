《汇市简讯》美元/日圆现汇小幅上涨

0830GMT

* 美元/日圆在伦敦盘较美国非农就业数据公布后创出的高点123.38日圆上涨1个点子

* 若小时图收于123.36上方(123.68-122.31跌势的76.4%回档位)，将助多头一臂之力

* 技术面倾向于上涨，但在123.77将遭遇强阻力

* 日本央行审议委员佐藤健裕和总裁黑田东彦对量化质化宽松(QQE)的效果看法不一，但市场未予理会

* 路透调查显示，日本12月制造业信心四个月来首次反弹，但非制造业信心下滑至一年低点，也就是说该数据喜忧参半

* 技术图表：link.reuters.com/pap26w (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价