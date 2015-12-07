《汇市简讯》美元/日圆现汇小幅上涨

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
0830GMT
* 美元/日圆在伦敦盘较美国非农就业数据公布后创出的高点123.38日圆上涨1个点子
* 若小时图收于123.36上方(123.68-122.31跌势的76.4%回档位)，将助多头一臂之力
* 技术面倾向于上涨，但在123.77将遭遇强阻力
* 日本央行审议委员佐藤健裕和总裁黑田东彦对量化质化宽松(QQE)的效果看法不一，但市场未予理会
* 路透调查显示，日本12月制造业信心四个月来首次反弹，但非制造业信心下滑至一年低点，也就是说该数据喜忧参半
* 技术图表：link.reuters.com/pap26w (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24