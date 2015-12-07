重发-更新版 1-CNH动态：外储数据促即期跌至三个月低点，两地价差扩至逾600点子

(重发以润饰标题)

路透香港12月7日 - 离岸人民币兑美元 周一盘中弱势徘徊，尤其在中国外汇储备数据公布后，尾盘快速下跌0.37%至6.4680，创三个月以来的新低，在岸人民币兑美元(CNY)和离岸人民币兑美元(CNH)汇率差价扩大至逾600个点子。

人民币兑美元中间价创逾一个月以来最大降幅，逼近6.40元关口。离岸人民币在上周五在岸即期盘末跌破6.40元后下行势头更为明显，周一尾盘一度跌破6.47点位，盘中低点6.4735。

中国央行周一公布，11月末中国外汇储备为3.44万亿美元，单月下降872亿美元，创8月以来最大降幅，且为2011年以来第二大降幅，消息公布后，在岸及离岸人民币双双下跌。

“周五在岸即期跌破6.40后，离岸即期顺势就跌下来了，加上并没有央行干预，空头气势就有所汹涌，但还是有所忌惮。6.47点位比较难破，成交量缩量明显。”一位中资银行交易员称。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮预计，人民币贬值预期和外储下降的趋势仍将继续，并大概率贯穿明年全年，维持对人民币未来将温和贬值的判断。

他认为，央行料仍会在关键点位干预汇率以减缓贬值速度，但干预只能改变速度而不能扭转趋势，这是汇率市场化带来的必然结果及必须面对的现实，总结一句话就是“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”，2016年配置外币资产形势逼人来。

本地时间17:03，离岸人民币即期报6.4690，大跌0.39%，创9月10日以来盘中低位，在岸即期 周一下跌并逼近6.41元关口；中间价亦尽数回吐上日涨幅创逾三个月新低。交易员称，看空人民币气氛较浓，但真正做空的头寸因忌惮央行干预相对谨慎；另年底临近，机构也差不多完成任务，主动出击意愿下降，料短期汇价难大幅偏离中间价。