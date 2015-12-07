更新版 1-中国汇市：人民币收创近三个半月新低，空头测试维稳底线短期料偏弱

* 人民币收盘逼近6.41元关口，创近三个半月新低 * 中间价创逾三个月新低 * 看空气氛浓厚，但做空头寸仍相对谨慎 * 年底临近机构冲劲有限，短期汇价或整体偏弱 (新增更多评论及收盘报价) 路透北京/上海12月7日 - 人民币兑美元即期 周一收创近三个半月的新低， 逼近6.41元关口；中间价亦尽数回吐上日涨幅创逾三个月新低。交易员称，看空人民币气氛 较浓，但真正做空的头寸因忌惮央行干预相对谨慎；另年底临近，机构也差不多完成任务， 主动出击意愿下降，料短期汇价难大幅偏离中间价。 值得关注的是，离岸人民币今日大幅走弱，连续突破6.46，6.47两个整数关口，可以说 是开启了有序贬值的行情，在美元升值压力下，在岸人民币贬值的势头不会改变，监管层底 线也是节节后退，后期重点关注央行维稳节奏。 交易员指出，近期人民币自6.3175阶段高点一路下行，跌幅近1,000点子，但仍不能判 断为趋势性贬值，还需考虑监管层多次“无贬值基础”表态；目前做多人民币除了央行或者 代理行之外非常少，不排除管理层采取且战且退的策略，逐步化解贬值压力。 “感觉大家也都在不断测央行的底线，上周五央行放弃6.4，比如过几个月再慢慢买（ 美元）到6.45，看你还挡不挡；但大家也比较谨慎吧，指不定哪天央行出来搞一下。”一外 资行交易员指出。 一股份制交易员并指出，监管层的无形之手一直都在，关键是力度的大小，和811汇改 时候相比，最近监管层干预力度较小，行情也是一种“温水煮青蛙”的状态，预期后期在岸 人民币延续偏弱走势。 虽然圣诞节是传统的出口旺季，但目前客户的结汇意愿比较差，顺差的数据可能比较好 ，但人民币贬值压力可能难以缓解。 中国最新外汇储备数据亦显示强美元周期下，人民币汇价承压。中国央行周一公布，11 月末中国外汇储备为3.44万亿美元，单月下降872亿美元，创8月以来最大降幅，且为2011年 以来第二大降幅。 消息公布后，在岸及离岸人民币双双下跌。 全球汇市方面，美元周一持稳，上周尾段略有反弹，因非农就业数据乐观强化了美国将 很快升息的可能性。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4082 6.402 -0.10% 中间价 6.3985 6.3851 -0.21% 成交额 218.36亿美元 187亿美元 日内波动幅度(pips) 84 日高6.4009 日低6.4093 今年以来升贬幅度 -3.19% 2005年汇改以来升贬幅度 29.15% 1年期美元/人民币掉期 +1,130 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4665 6.4467 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6665 6.6465 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4083。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良)