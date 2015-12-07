路透伦敦12月7日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周五呈现内移日(inside day)形态，试图吸收前一交易日录得的巨大涨幅。还存在进一步上探200日移动均线切入位1.1034、乃至9月低点和10月28日高位1.1087/97的空间。关键阻力位仍为2014-2015年下行趋势线及55周移动均线切入位1.1228/17，如未能突破该阻力位，则将维持长期看跌走势。下行走势首道支撑位于20日移动均线切入位1.0702，然后是近期低位1.0523。日内跌势料将在1.0825/1.0750附近获得一定支撑。

美元/日圆：无变动，需持于122.20支撑位上方才能维持偏多倾向。日内艾略特波浪显示为中性。阻力位见于近期高位123.77，如果突破此处，则目标将指向8月高位125.00/28。最近的支撑位是11月中旬低点122.23，在此水平上方，汇价仍维持暂时偏多状态。三个月支撑线位于119.88。关键支撑位仍为2012-2015年上行趋势线118.86，在此上方持看涨立场。

美元/瑞郎：今日经受住了对55日移动均线切入位0.9891的首次测试，近期反弹走高。日内涨势或在1.0060/1.0110左右结束，继而下探2015年上行趋势线0.9868，然后是三个月上行趋势线0.9686及200日移动均线切入位0.9651。日内涨势料将在1.0060/1.0110受阻，然后是关键阻力位1.0295，之后为上周五高点1.0328。若收于该水平上方，则将上探2010-2011年走势的78.6%回档位1.0732。

英镑/美元：在就要触及始于4月涨势的78.6%回档位1.4860之前发生重大逆转。汇价已接近短期下行趋势线1.5184，日内跌势料将在1.5060/30左右结束。汇价有望涨至55日移动均线切入位1.5242以及三个月下行趋势线1.5332。近期支撑位1.5027/1.4994，然后是近期低位及费波纳奇技术位1.4897/60。1.4860被视为4月低位1.4577之前的最后一道防线。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0818 1.0884 -0.61 -10.57 1.2097

美元/日圆 123.36 123.16 0.16 3.26 119.68

欧元/日圆 133.45 133.92 -0.35 -8.10 144.77

美元/瑞郎 1.0018 0.9964 0.54 0.77 0.9941

英镑/美元 1.5066 1.5110 -0.29 -3.26 1.5573

美元/加元 1.3416 1.3361 0.41 15.48 1.1618

澳元/美元 0.7302 0.7339 -0.50 -10.60 0.8168

新西兰元/美元 0.6679 0.6744 -0.96 -14.34 0.7797

欧元/瑞郎 1.0837 1.0838 -0.01 -9.89 1.2026

欧元/英镑 0.7180 0.7200 -0.28 -7.41 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2127 9.2313 -0.20 -2.08 9.4688

美元/挪威克朗 8.6006 8.5223 0.92 15.10 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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