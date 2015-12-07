路透基点：超盈国际启动10亿港元等值三年期贷款案--TRLPC

路透香港12月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家牵头行兼簿记行在12月4日为超盈国际控股有限公司(以下称：超盈国际)启动10亿港元(1.29亿美元)等值三年期贷款。

这四家银行是中银香港、中信银行(国际)、恒生银行和渣打银行。其中恒生银行担任额度代理行。

贷款可按港元、美元或欧元提取。欧元规模不得超过贷款总额的30%。

该贷款等额分为定期贷款A部分和循环信贷B部分。利率较香港银行同业拆息(Hibor)、伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码260个基点，平均期限2.69年。

银行受邀按比例以两个层级参贷：承贷5,000万美元或以上，取得主办行头衔，综合收益290个基点，前端费为80个基点；承贷3,500万-4,900万美元，取得安排行头衔，综合收益284个基点，前端费65个基点。

B部分贷款有50个基点承诺费。银行参贷承诺12月31日截止。

超盈国际为担保人，借款人包括：超盈纺织(香港)有限公司、超盈纺织有限公司、Best Pacific Textile (Vietnam) Co Ltd、润达弹性织物(香港)有限公司和润达投资(香港)有限公司。

贷款资金用于为2013年7月所得4.35亿港元三年期定期贷款提供再融资，以及一般企业用途。