路透基点：超盈国际启动10亿港元等值三年期贷款案--TRLPC

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透香港12月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家牵头行兼簿记行在12月4日为超盈国际控股有限公司(以下称：超盈国际)启动10亿港元(1.29亿美元)等值三年期贷款。
这四家银行是中银香港、中信银行(国际)、恒生银行和渣打银行。其中恒生银行担任额度代理行。
贷款可按港元、美元或欧元提取。欧元规模不得超过贷款总额的30%。
该贷款等额分为定期贷款A部分和循环信贷B部分。利率较香港银行同业拆息(Hibor)、伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码260个基点，平均期限2.69年。
银行受邀按比例以两个层级参贷：承贷5,000万美元或以上，取得主办行头衔，综合收益290个基点，前端费为80个基点；承贷3,500万-4,900万美元，取得安排行头衔，综合收益284个基点，前端费65个基点。
B部分贷款有50个基点承诺费。银行参贷承诺12月31日截止。
超盈国际为担保人，借款人包括：超盈纺织(香港)有限公司、超盈纺织有限公司、Best Pacific Textile (Vietnam) Co Ltd、润达弹性织物(香港)有限公司和润达投资(香港)有限公司。
贷款资金用于为2013年7月所得4.35亿港元三年期定期贷款提供再融资，以及一般企业用途。
香港上市的超盈国际是一家为客户提供一站式解决方案的女性内衣物料供货商。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24